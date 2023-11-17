Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что встреча Байдена и Си была направлена на определенную нормализацию отношений между США и Китаем. Поэтому каких-либо прорывных решений там не заключили.

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Мир уже биполярный

Как отметил Гудков, встреча Байдена и Си продемонстрировала, что мир все же понемногу делится на два противоположных лагеря: те, кто за демократию и за авторитарные режимы. Однако сейчас идет определенное мирное сосуществование. Его не назовешь слишком устойчивым, но оно есть.

Нормализация отношений между США и Китаем свидетельствует о том, что последует период без новой мировой войны. По крайней мере, она откладывается на неопределенное долгое будущее. Конечно, если эту войну не начнет Россия,

– сказал Гудков.

Обратите внимание! На протяжении 2022-2023 годов между США и Китаем были неприятные инциденты. Так, Пекин разорвал военные контакты со Штатами после того, как тогдашний спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань. Также зимой в США зафиксировали, как предполагали, шпионский воздушный шар из Китая.

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Не стоило многого ожидать от встречи лидеров США и Китая. Но это один из шагов, который поможет в дальнейшем налаживать диалог.

Я многого не ожидал от этой встречи. Визит случился. Он был полезен. Есть возможность для дальнейшего диалога. Вот такие результаты встречи,

– считает Гудков.

Встреча Байдена и Си: коротко