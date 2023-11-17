Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що зустріч Байден та Сі була спрямована на певну нормалізацію відносин між США та Китаєм. Тому якихось проривних рішень там не уклали.

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Світ вже є біполярним

Як наголосив Гудков, зустріч Байдена та Сі продемонструвала, що світ все ж потроху ділиться на два протилежні табори: ті, хто за демократію та ті, хто за авторитарні режими. Однак зараз триває певне мирне співіснування. Його не назвеш аж надто стійким, але воно є.

Нормалізація відносин між США та Китаєм свідчить про те, що буде період без нової світової війни. Принаймні вона відкладається на певне невизначене довге майбутнє. Звісно, якщо цю війну не почне Росія,

– сказав Гудков.

Зверніть увагу! Упродовж 2022 – 2023 років між США та Китаєм були неприємні інциденти. Так, Пекін розірвав військові контакти зі Штатами після того, як тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі відвідала Тайвань. Також взимку в США зафіксували, як припускали, шпигунську повітряну кулю з Китаю.

Дивіться розмову з Геннадієм Гудковим на ютубі 24 Каналу

Не варто було багато очікувати від зустрічі лідерів США та Китаю. Але це один з кроків, який допоможе надалі налагоджувати діалог.

Я багато не очікував від цієї зустрічі. Візит стався. Він був корисним. Є можливість для подальшого діалогу. Ось такі результати зустрічі,

– вважає Гудков.

Зустріч Байдена та Сі: коротко