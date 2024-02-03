Насколько реально вторжение России в Европу: в NYT рассказали о настроениях

На фоне полномасштабной войны в Украине и политического кризиса в США тема российского вторжения все чаще обсуждается в Европе. НАТО допускает агрессию России против своего восточного фланга.

По мнению экспертов, через 5 лет после завершения войны в Украине российские войска могут напасть на восточный фланг НАТО. Среди стран Европы растет беспокойство, что в случае переизбрания Дональда Трампа им, возможно, придется противостоять армии Владимира Путина без поддержки со стороны США. Однако рано называть такие дискуссии подготовкой к войне с Россией.

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Имперские амбиции России недооценили

Как отмечает издание, после завершения холодной войны демократические страны Европы инвестировали триллионы долларов (дивиденды от мира) в развитие образования, медицины, строительство жилья и тому подобное. В 2005 году Владимир Путин назвал распад СССР "крупнейшей геополитической катастрофой 20-го века". Тогда его словам мало кто придал большое значение.

Однако затем в 2008 году Россия оккупировала в Грузии Абхазию и Южную Осетию, в 2014 году оккупировала Крым и развязала войну на Донбассе, а в 2022 году организовала полномасштабное вторжение в Украину.

В последние месяцы в Европе еще больше возросло беспокойство из-за того, что Владимир Путин милитаризировал экономику России, а также сильно увеличил расходы на армию и оружейную промышленность.

НАТО оказался неготовым

В 2006 году страны-члены НАТО обязались выделять на оборону не менее 2% ВВП из-за беспокойства относительно неготовности Альянса к потенциальным войнам. До оккупации Россией украинского Крыма эти нормы выполняли только 3 государства из блока.

В 2023 году нормы стали выполнять уже 11 стран-членов НАТО из 28. Ожидается, что в 2024 году уже 20 членов Альянса увеличат расходы на оборону до 2% ВВП.

Командир главной сухопутной боевой дивизии эстонской армии Вейко-Велло Палм во время интервью в декабре указал на неготовность Альянса к войне.

Последние несколько лет также показали очень, очень четко, что НАТО, как военный альянс, не готов проводить широкомасштабные операции. То есть, говоря простым человеческим языком, многие военные НАТО не готовы воевать с Россией. Поэтому это не очень утешительно,

– сказал генерал-майор.

Однако сам Альянс утверждает, что готов защищать границы всех 31 государств-членов НАТО.

В Европе допускают войну с Россией

По мнению экспертов и чиновников, Европе нужно еще хотя бы несколько лет, чтобы подготовиться к возможным боевым действиям. Так, руководитель армии Норвегии Эйрик Кристофферсен на днях заявил, что его страна имеет 1 – 3 года для активных инвестиций в свою оборону. Он считает, что за это время Россия может оправиться после потерь в Украине и восстановить наступательный потенциал.

Глава армии Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что в Швеции может быть война, что вызвало резкую реакцию со стороны общества. Впоследствии шведский премьер Ульф Кристерсон объяснил его слова и уточнил, что речь идет не о войне у порога, а о росте риска военного конфликта.

В материале отмечается, что на вероятность войны шведских чиновников натолкнуло то, что как упорно Россия продолжает свое вторжение в Украину, несмотря на многочисленные потери.

То, как оккупанты сопротивлялись контрнаступлению ВСУ прошлым летом, показало, что российская власть серьезно настроена воплощать свои планы по экспансии и готова перестроить под это жизнь всей страны,

– пишет издание.

Сейчас НАТО проводит масштабные военные учения Steadfast Defender 2024 с привлечением около 90 000 военных. Эти меры вызвали беспокойство со стороны стран Балтии и Северной Европы. В частности из-за того, еще один из сценариев этих учений проверит готовность НАТО к гипотетическому вторжению российских войск в Финляндию. Глава государства Саули Нийнисте после этого призвал местное население не реагировать чрезмерно.

Однако, как отмечают аналитики, никакие реальные военные действия не оказывались похожими на сценарии учений. Поэтому страны Балтии в подготовке к войне полагаются в целом на собственные силы. США и другие страны НАТО выразили готовность отправить в Балтийский регион военную технику и личный состав. Присутствие войск Альянса на территории Литвы, Эстонии и Латвии должно удвоиться.