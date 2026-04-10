ВСУ заставляют Россию воевать по своим правилам: интервью снайпера из США, который сражался против оккупантов

Бои на фронте идут ежедневно, но враг не имеет значительного продвижения. Оккупанты очень часто теряют позиции и несут потери, намного больше, чем украинцы. ВСУ используют различные тактики против России, в зависимости от имеющихся ресурсов. Украина знает, как заставить Россию воевать по своим правилам.

Снайпер морской пехоты США Мэтью Сэмпсон, который непосредственно участвовал в боях в Украине, в интервью 24 Каналу проанализировал контратаки ВСУ и наступление России. Также он предположил, может ли Владимир Путин напасть на страны НАТО, например Эстонию. Детали – читайте далее в материале.

Не пропустите Силы обороны отбили позиции сразу на четырех направлениях: как изменилась линия фронта за неделю

Как американцы относятся к войне в Украине?

Вы прибыли в Украину и планируете отправиться на передовую. Какова главная цель этой поездки?

Я сотрудничаю с Конгрессом США и выступаю там как эксперт по ситуации на передовой с точки зрения американского бойца. Не так много американцев провели более 600 дней в боях на передовой. Мало кто понимает, как советское военное мышление россиян отличается от войны с Талибаном в Афганистане и чем украинская армия отличается от армий стран Запада как в положительном смысле, так и в тех аспектах, которые нуждаются в улучшении.

Лучший способ – лично поехать туда и увидеть все собственными глазами, чтобы я мог рассказать избирателям и законодателям, что происходит на самом деле, основываясь на личном опыте, а не на новостях. На передовой я общаюсь с бойцами и оцениваю их боевой дух; говорю с командирами, которым доверяю. Мне важно знать реальную ситуацию на фронте: как об успехах, так и о проблемах. Так я смогу донести более точную информацию на встречах в конгрессе.

Как сейчас воспринимают Украину в конгрессе и в целом в США? Изменилась ли ситуация с тех пор, как вы выступали в конгрессе в октябре 2025 года?

Даже если Украина и не в топе повестки дня ежедневно, но каждая российская атака – это приоритет для конгресса. В глобальном противостоянии стоит такой вопрос, – как нам найти возможность навредить России? Поэтому все, что вредит России, помогает Украине, Европе, США и многим другим странам. И любые наши действия, включая Венесуэлу и Иран, также вредят России.

Мы знаем, что Иран лоялен к России. Многие дроны, которые долетают до Киева, созданы по иранским технологиям. Наши действия в Иране ослабляют Россию. Даже те американцы, которые могли забыть о войне в Украине, или члены конгресса, которые меньше на ней сфокусированы, вполне соглашаются, что Россия – наш враг, а не друг.

Я также хочу поговорить о мнении обычных американцев о мирном соглашении. Чувствуется ли в США усталость от войны в Украине, понимают ли там, что мир любой ценой – неприемлемая уступка?

Определенная усталость из-за войны в Украине действительно есть. Пошел уже пятый год полномасштабного вторжения. Мы знаем, что война началась в 2014 году, поэтому уже более 10 лет продолжаются боевые действия. На фоне нынешних событий американцы понимают, что США готовы к переговорам с Россией. Украина и Владимир Зеленский тоже готовы. А Россия хочет все уничтожить. Это демонстрирует, что с Россией нельзя вести переговоры.

За последние годы было много таких переговоров, включая подписанный Будапештский меморандум. К сожалению, мы уже знаем, что России нельзя доверять. Было бы прекрасно, если бы они вернулись домой, и наступил бы мир. Но Россия не хочет этого. Поэтому каждый раз, когда США и Украина демонстрируют миру свою готовность к переговорам, то Россия в ответ говорит категорическое "нет".

Полное интервью Мэтью Сэмпсона: смотрите видео

Это способствует предоставлению дополнительной поддержки Украине. Становится очевидно, что Украина делает все возможное для мира, а Россия просто не хочет его. Это убеждает многих американцев, что мы не имеем другого выбора. Мы обязаны поддерживать Украину до тех пор, пока Россия не будет вынуждена вернуться домой.

О зверствах СССР в Афганистане и Буче

Вы прибыли в Киев в четвертую годовщину освобождения Бучи. Тогда нас шокировало, что повсюду были тела гражданских – эти люди не представляли никакой угрозы. Что это говорит нам о российской армии и ее подходе к войне?

Именно так. Нечто похожее я видел в Афганистане. Это была моя вторая ротация во время службы зимой 2009 года и в начале 2010-го. Мы общались с местными жителями в одном из сел, которые вообще не были в курсе современных событий в мире. Они думали, что мы – Красная армия. Там не знали, что Красная армия ушла еще в конце 1980-х и что США вторглись в Иран.

Когда они поняли, что мы – друзья, то показали нам много фотографий того, что происходило в 1980-х. Я видел фотографии массовых захоронений мужчин, женщин и детей. Женщин любого возраста забирали первыми, их били и насиловали прямо на глазах их семей. А потом всех убивали и оставляли тела на сельской площади. Иногда они копали яму и бросали туда тела погибших.

Это – реальность. Поэтому это была одна из причин, почему я решил приехать в Украину во время войны. Я осознаю, что когда россияне заходят в какой-то населенный пункт, то всегда вот таким занимаются.

Все делают ошибки на войне. Обычно это мелкие проступки. Но когда изнасилование и убийство мирных жителей становится обыденностью, то это – чистое зло. Это очень напоминает мне нацистскую Германию и императорскую Японию. Мир понимал, что это зло, и мы не можем позволить этому повториться. Поэтому я рад, что имел возможность приехать в Украину и прибыть именно на четвертую годовщину освобождения Бучи.

Обратите внимание! За время российской оккупации в Буче погиб 381 человек. Большинство из них – мужчины. Люди умирали не только от российских пуль, но и из-за отсутствия лекарств и медицинской помощи. Кроме этого, были случаи смерти от голода.

Я до сих пор помню тот день, когда смотрел новости об освобождении Бучи и о массовых захоронениях мирных жителей. Совсем не удивительно, что россияне пошли на это, ведь именно этим они и известны.

О контратаках ВСУ и провале России

Уже сейчас можно сказать, что весеннее наступление России провалилось. По крайней мере так считают некоторые аналитики. Другие же говорят, что пока рано что-то здесь говорить. Как бы вы сейчас описали ситуацию на поле боя?

Учитывая то, что я слышал, то соглашусь, что наступление России проваливается еще до его начала. Это положительный момент, который свидетельствует о стойкости и силе украинской армии. Многие ветераны находятся там уже годами, а некоторых военных много недель и месяцев не выводили с передовых позиций на ротацию. И даже при таких условиях России не удается достичь успеха.

Бои идут ежедневно, но россияне не имеют значительного продвижения. Очень часто они теряют позиции и несут огромные потери. С американской точки зрения очень трагично, что гибнут люди. Но очевидно, что Россия несет гораздо больше потерь, чем Украина. И это для нас обнадеживающий момент.

Украина проводит контратаки в Запорожской и Днепропетровской областях. По данным ISW, эти операции уже заставляют Россию перебрасывать войска из Донецкой области. Там отметили, что с конца января Украина вернула больше территорий, чем Россия захватила в феврале. Почему Украина активизировалась именно сейчас и можно ли назвать эти операции эффективными?

Абсолютно. Я знаю, что Украина тесно сотрудничает с некоторыми западными партнерами, используя различные тактики в зависимости от доступных ресурсов. Помню, что еще несколько лет назад, когда сам был в строю, то половина моей команды месяцами находилась в Африке, уничтожая там россиян. Это заставляло Россию выводить ресурсы с украинской передовой и отправлять больше людей в Африку.

Украина очень хорошо умеет находить различные способы использовать слабость России и заставлять ее воевать по украинским правилам. А это – чрезвычайно мощный фактор в бою.

Почему Россия отступает назад? У них не хватает личного состава? Или это эффект от санкций и от дефицита технологий на поле боя?

Думаю, здесь всего понемногу. Но есть вопросы логистики и поставок на передовую. Это определенная проблема для обеих сторон. Похоже, дела с логистикой и доставкой на передовую в России значительно хуже. Это исторически характерно для россиян. Они никогда не были хороши в логистике. Это было видно в обеих мировых войнах. Они просто не умели выстроить нормальную систему снабжения.

Запад в этом чрезвычайно силен. Мы давно поняли, что военные на земле побеждают в битвах, но войну выигрывает логистика. Украина имеет много сильных западных партнеров, которые помогают ей решать логистические проблемы, насколько это возможно. А Россия не имеет партнерства такого уровня ни с кем, кто был бы хотя бы немного близким к нам по качеству логистики. Так что, по моему мнению, именно поэтому мы видим столько провалов со стороны России на поле боя.

Есть ли преимущество у России на переговорах?

Также поговорим о мирных переговорах. Если учитывать все эти неудачи на поле боя и украинские контрудары на юге, можно ли с военной точки зрения сказать, что Россия сейчас находится в сильной позиции, чтобы диктовать свои условия?

Нет, я не думаю, что Россия вообще когда-то находилась в сильной позиции, чтобы диктовать какие-то условия. Особенно когда говорится об Украине. Сегодня мы видим это особенно четко.

Сейчас идет пятый год войны. Мы наблюдаем это годами. Путин сам говорил, что эта "специальная военная операция" завершится за считанные дни, максимум за несколько недель, и вся страна окажется под его контролем. Но спустя более 4 лет у него по сути почти ничего нет. Поддержка собственного народа постепенно отходит.

Кстати, рейтинг доверия к Путину и вообще власти среди россиян падает из-за финансового кризиса и продолжения войны. Хотя формально российская власть имеет высокие рейтинги, ее поддержка постепенно уменьшается. Из-за этого Кремль становится более уязвимым к кризисам, прежде всего экономическим.

Мы видели то же самое в Афганистане в 1980-х, когда россияне почти 10 лет находились там. После нескольких лет неудач руководство России потеряло поддержку собственного народа. Все больше людей начали возмущаться и спрашивать, почему их близкие погибают в чужой стране, с которой они вообще не хотят ничего общего. Поэтому сейчас мы видим много параллелей между тем, что происходило в Афганистане, и тем, что происходит в Украине.

Возможно, Кремль думает, что способен что-то выторговать на переговорах. Но на самом деле это не так. Они четко показали, что просто хотят всех убивать, поэтому им и договариваться по сути не о чем. Мне кажется, это показывает американцам и людям во всем мире, особенно европейцам, что с Россией невозможно вести переговоры, что она не заслуживает доверия. Она не хочет быть частью того же мирового пространства, что и другие западные страны, которые способны обсуждать, договариваться и держать слово.

Может ли Украина отдать Донбасс без боя?

Сейчас главным препятствием является Донбасс. Москва продолжает говорить, что хочет полностью оккупировать этот регион или полностью забрать его даже без боя. Насколько стратегически важна эта территория как для Украины, так и для России?

Думаю, она чрезвычайно важна, особенно в политическом смысле. В то же время Россия до сих пор не смогла удержать эту территорию несмотря на годы боев. Как вы знаете, бои там начались еще в 2014 году. Я был на некоторых линиях окопов, которые с тех пор почти не сдвинулись, и сам участвовал в боях несколько лет назад.

Это показывает, что Россия не только не способна реально удерживать эту территорию и не давать людям оттуда бежать, но и, как нам рассказывали те, кому удалось выбраться, не предоставляет им никакой помощи – ни еды, ни медицинской помощи, ни нормального обучения. То есть, они пришли туда не освобождать и не помогать людям. Они пришли только принести свою агрессию, тиранию и свою версию диктатуры. Там нет ничего положительного.

Все, кто выехал из Донбасса и других оккупированных регионов, а я знаком с некоторыми из них, в частности, с теми, кто сейчас живет в США, рассказывают одно и то же: в присутствии россиян нет ничего хорошего, и люди не хотят, чтобы Россия там была.

Мы также знаем, что как только 17-летнему подростку исполняется 18, его очень часто в тот же день забирают, надевают на него российскую форму и отправляют на передовую. В результате украинцы воюют против украинцев. А наша сторона иногда даже не понимает этого, пока бой не закончится, и это трагедия. Это просто превращение детей в оружие. Большая часть мира согласна с тем, что, какую бы войну вы не вели, детей превращать в оружие нельзя.

Учитывая то, что Россия не может полностью оккупировать Донбасс уже 13 – 14 лет, и прошло уже более четырех лет с начала полномасштабного вторжения, вообще есть хоть какой-то смысл отдавать эту территорию без боя?

Я так не думаю. Все, с кем я разговаривал на передовой, не хотят ее отдавать. Они скорее готовы бороться до смерти, чем отказаться от этой земли. Украинцы, которые действительно воюют, носят форму и гибнут рядом друг с другом, хотят вернуться к границам 1991 года, когда они провозгласили независимость, когда весь мир признал и уважал эти границы. Именно к этому они хотят вернуться. Именно ради этого они готовы бороться.

Поэтому я считаю очень важным, чтобы те, кто не находится на передовой ежедневно, как мирные жители здесь, в Украине, так и люди во всем мире, понимали, что чем сильнее мы поддерживаем передовую, тем выше шанс дать украинскому народу то, чего он хочет – свободную и суверенную страну, место, где можно просто жить.

Может ли Путин напасть на страны НАТО?

Немецкое издание Bild сообщило о возможном сценарии вокруг Нарвы в Эстонии как крупного русскоязычного промышленного населенного пункта. Этот сценарий напоминает ситуацию на Донбассе в 2014 году. Насколько он реалистичен? Имеет ли Россия достаточно сил, чтобы вести войну или гибридную войну против стран-членов альянса, особенно против государств Балтии? Могла бы Россия воспользоваться тем, что внимание мира сейчас приковано к Ирану, чтобы атаковать или устроить провокации?

Безусловно, Россия может достичь успеха в том, чтобы убить какое-то количество людей. Но если говорить о действительно успешной крупной операции, то ответ, как мне кажется, мы уже увидели: нет, она на это не способна.

Мне выпала честь служить рядом с замечательным бойцом, когда я был здесь несколько лет назад. Он тогда только завершил контракт с армией Эстонии. Он был лейтенантом, несколько лет служил в эстонской армии, был в Афганистане и воевал против Талибана с силами коалиции. В 2022 году, когда его контракт закончился, у него уже была собрана машина, и он сразу поехал в Украину. Он провел здесь много времени в боях.

Благодаря общению с ним я, пожалуй, впервые вообще по-настоящему узнал о существовании такой страны, как Эстония. Американцы иногда не слишком хорошо знают остальной мир. Но я много узнал об эстонской культуре благодаря долгому общению с ним. С его слов я понял, что эстонцы не боятся российского вторжения. Эстония – небольшая страна. Они имеют небольшую армию по сравнению с Россией.

Российская армия намного больше, но ни среди эстонского народа, ни среди эстонских военных нет страха. Думаю, дело, вероятнее всего, в настроении, а не в ресурсах. Ведь они понимают, что если Россия осмелится переступить эту границу, то каждый эстонец будет готов сражаться до смерти. Это не тот случай, когда все разбегутся – ни военные, ни гражданские. Они понимают, каким злом является Россия.

Думаю, именно поэтому после обретения независимости они очень быстро приняли западный образ мышления и западную культуру. Они достаточно быстро вошли в НАТО. Я не встречал ни одного эстонца, который говорил бы, что не боится только потому, что его защитит альянс. Да, они понимают, что входят в НАТО, что это дает определенные гарантии. Но я лично не слышал от эстонцев такой логики, когда говорилось о возможном вторжении России.

Они понимают, что мужчина, женщина или ребенок – никто не отдаст Эстонию без жестокого и кровавого боя. С позиции человека, который воюет уже более 20 лет, могу сказать, что иногда именно настроения сильнее, чем большое количество оружия, ресурсов и людей. Это когда человек говорит, что будет бороться до смерти за свою землю и не позволит легко ее забрать. Поэтому я считаю, что Россия там не имеет никаких шансов на успешную операцию.

К теме. В Институте изучения войны сообщили, что Россия продолжает формировать почву для возможной агрессии против стран Балтии, создавая информационные и политические предпосылки для этого. Так, Кремль обвинил страны Балтии в разрешении украинским дронам действовать в своем воздушном пространстве и пригрозил неопределенными "ответными мерами".

Было бы крайне глупо, если бы она решила, что нынешняя сосредоточенность США на Иране и Ближнем Востоке является проявлением слабости. Штаты уже давно показывают, что способны вести боевые действия во всем мире одновременно. Последним примером этого была Вторая мировая война, когда мы вели полномасштабную войну и в Европе, и в южной части Тихого океана одновременно. Мы вполне способны сделать это снова, если потребуется. В этом мы очень искусны.

Уже сотни лет мы присутствуем на международной арене. Даже когда мы были очень молодой и еще не очень сильной страной. Наш флот присутствовал во всем мире. Корабли ходили в разные регионы, наблюдали за тем, что происходит, и искали разные способы влиять в разных частях мира. Сегодня мы умеем это намного лучше.

Я не сомневаюсь в том, что мы способны вести полномасштабную войну на Ближнем Востоке, если захотим, и одновременно действовать в районе стран Балтии, если это будет нужно.

Будут ли США защищать Европу?

То есть вы считаете, что США в любом случае будут защищать Европу? Потому что сейчас мы видим определенную напряженность между ЕС и Штатами.

Я считаю, что Соединенные Штаты достаточно хорошо умеют держать слово. Когда мы говорим, что не позволим Китаю захватить Тайвань, что будем продолжать поддерживать Украину, что мы являемся частью НАТО, это означает, что мы не отступим ни перед трудностями, ни перед борьбой.

По моему опыту, мы достаточно неплохо умеем распознавать проблемы, будь то страна, или конкретный человек, или что-то еще. Как мы видели на примере Венесуэлы, не всегда проблема заключается в стране. Иногда проблема в отдельном человеке. Тогда мы вполне готовы прийти за ним даже посреди ночи, пока он спит – спрятаться не удастся. Если ваша страна делает слишком много того, что нам не нравится, у нас тоже не будет проблем с тем, чтобы отреагировать.

К сожалению, мирные жители часто оказываются между всем этим. Поэтому, на мой взгляд, Соединенные Штаты совсем не заинтересованы в том, чтобы стать недостойными доверия нацией или страной. Если что-то произойдет и НАТО решит, что надо действовать, я уверен, что США станут одной из самых значительных сил в этих действиях.

Мы знаем, что Путин годами провоцирует НАТО. Он неоднократно отправлял вооруженные беспилотники в Польшу. Кто-то называет это актом войны, а кто-то считает, что из-за этого не стоит поднимать слишком большую шумиху. Это уже вопрос руководства НАТО. Но я абсолютно уверен, что США выполнят каждое соглашение и каждое обязательство, что взяли на себя.

Как Украина влияет на войну на Ближнем Востоке?

Сейчас мы видим, что украинские дроны-перехватчики могут быть очень полезными на Ближнем Востоке. Как вы оценили бы влияние украинского опыта в этом вопросе? Как вы считаете, указывает ли пример войны на Ближнем Востоке, что современная война уже изменилась?

Безусловно. Я знаю, что в рамках западно-американского и украинского партнерства между всеми соответствующими странами уже передано огромное количество информации. Мы учимся на ошибках, на новациях, которые появились на поле боя в Украине, и понимаем, как быстро адаптироваться на нынешних и будущих полях боя по всему миру.

Дроны – огромная часть этого процесса. Особенно если учитывать, что в войне дронов российские и украинские ресурсы иногда бывают относительно сопоставимыми. В таких местах как Иран, все совсем иначе. Уровень дроновой войны, который может обеспечить Запад, является совсем другим по сравнению с тем, что могут предложить иранцы.

Именно это мы сейчас и видим в нынешних событиях. Поэтому это действительно очень важно. Мне нравится видеть, как работает партнерство между странами, которые имеют этот опыт, ресурсы и возможность создавать еще более совершенные и новые дроны, а также новые подходы, которые делают все это лучшим и гораздо более эффективным. Для меня это очень увлекательно.