Напали на охрану: двое заключенных сбежали из СИЗО в Закарпатье

Полицейские ищут двух злоумышленников, которые сбежали из-под стражи. Они напали на конвоира и дежурного и ушли в неизвестном направлении.

Инцидент произошел 16 февраля около 00:30 ночи. Оба заключенных являются жителями Виноградова.

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В чем обвиняли беглецов

Мужчинам по 29 лет. Это Владислав Танчинец и Анатолий Спиров. По информации издания ZAXID.NET, один из них был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, другой – за разбойное нападение.

Ищут беглецов почти все наряды полиции региона. Кроме того, привлекли оперативные подразделения.

Еще один случай побега из СИЗО

В Одессе в конце 2021 года из СИЗО пытался сбежать мужчина. Его увидел охранник и произвел предупредительный выстрел. Однако заключенный на это не отреагировал.

После этого полицейский ранил злоумышленника в ногу. Заключенный родом из Харьковской области. Он отбывал наказание за наркопреступления.

Полиция просит сообщить о нахождении преступников по номеру 102. Сделать это можно анонимно.