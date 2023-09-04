НАПК восстановило доступ в Реестр коррупционеров: некоторую информацию все же засекретили
Источник:НПК
НАПК вновь открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Однако некоторые данные преступников все же засекретили из соображений безопасности.
Украина закрыла доступ к реестрам с началом полномасштабного вторжения в Украину. Сделали это для того, чтобы враг не мог использовать данные для собственных нужд.
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Не все данные будут отображаться
С началом полномасштабного вторжения Украина закрыла ряд открытых реестров. Минобороны утвердило отсутствие рисков открытия Реестра коррупционеров, именно поэтому НАПК восстановит доступ к сервису. Однако все же есть ограничения – данные о местах работы или должностях на время совершения связанного с коррупцией правонарушения остаются закрытыми.
В структуре подчеркнули, что у общества сейчас есть запрос на такого рода информацию. Кроме того, закрытые данные усложняют работу правоохранителей и государственных органов. В частности, реестр использовался при приеме кандидата на работу, публичных закупках и других сделках.
Открытые данные – это мощный инструмент доброчестности, а значит, антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций,
– убеждены в НАПК.
В структуре подчеркнули, что сейчас они ожидают решения Верховной рады по возобновлению электронного декларирования.
Последние новости о деятельности НАПК
- В Украине готовят план для устранения причин коррупции в ТЦК. Планируется изменить правила пересечения границы и выдачи соответствующих документов. Кроме того, базы данных пограничной службы и центров комплектования будут связаны между собой и обеспечат прозрачность.
- НАПК планирует создать портал для сообщений о коррупции. Граждане смогут анонимно сообщить о злоупотреблениях и получить за это 10% взятки.
- Недавно НАПК обновило список компаний-спонсоров войны и добавили туда еще одни известные компании. Производители PepsiCo и Mars по-прежнему работают на территории России и совсем не планируют покидать рынок.