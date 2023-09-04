НАПК восстановило доступ в Реестр коррупционеров: некоторую информацию все же засекретили

НАПК вновь открыло доступ в Реестр лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения. Однако некоторые данные преступников все же засекретили из соображений безопасности.

Украина закрыла доступ к реестрам с началом полномасштабного вторжения в Украину. Сделали это для того, чтобы враг не мог использовать данные для собственных нужд.

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Не все данные будут отображаться

С началом полномасштабного вторжения Украина закрыла ряд открытых реестров. Минобороны утвердило отсутствие рисков открытия Реестра коррупционеров, именно поэтому НАПК восстановит доступ к сервису. Однако все же есть ограничения – данные о местах работы или должностях на время совершения связанного с коррупцией правонарушения остаются закрытыми.

В структуре подчеркнули, что у общества сейчас есть запрос на такого рода информацию. Кроме того, закрытые данные усложняют работу правоохранителей и государственных органов. В частности, реестр использовался при приеме кандидата на работу, публичных закупках и других сделках.

Открытые данные – это мощный инструмент доброчестности, а значит, антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций,

– убеждены в НАПК.

В структуре подчеркнули, что сейчас они ожидают решения Верховной рады по возобновлению электронного декларирования.

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