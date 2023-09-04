Україна закрила доступ до реєстрів з початком повномасштабного вторгнення в Україну. Зробили це для того, щоб ворог не міг використати дані для своїх потреб.

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Не всі дані будуть відображатися

З початком повномасштабного вторгення Україна закрила низку відкритих реєстрів. Міноборони затвердило відсутність ризиків відкриття Реєстру корупціонерів, саме тому НАЗК відновити доступ до сервісу. Однак все ж є обмеження – дані про місця роботи або посади на час вчинення пов’язаного з корупцією правопорушення залишаються закритими.

У структурі наголосили, що у суспільства наразі є запит на такого роду інформацію. Окрім цього, закриті дані ускладнюють роботу правоохоронців та державних органів. Зокрема, реєстр використовували при прийомі кандидата на роботу, публічних закупівлях та інших правочинах.

Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій,

– переконані в НАЗК.

У структурі наголосили, що наразі вони очікують рішення Верховної ради щодо відновлення електронного декларування.

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