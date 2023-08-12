Зокрема, ці дані могли становити небезпеку для чиновників, які лишилися на окупованих територіях України. Попри це, сам Новіков виступає за відкритість відомостей реєстру.

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Що сказав про закриття декларацій Новіков

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції зауважив, що запит на закриття даних Реєстру декларацій був із Верховної Ради. Адже, за інформацією співробітників органів безпеки та оборони, реєстр намагалися використати для заподіяння шкоди життю і здоров’ю громадян України.

Неважко зрозуміти, що коли у тебе відкритий реєстр декларацій, коли там є фільтр, наприклад, "Запорізька область" або "Херсонська область", то ворог просто може отримати перелік всіх чиновників регіону. І ось тобі потенційні колаборанти або мішені для знищення,

– сказав він.

Новіков також підкреслив, що таким чином намагалися убезпечити публічних осіб, що мають майно на окупованих територіях. Бо там можуть проживати близькі люди декларанта і виникає загроза їхнім життям.

"Українська держава має захищати своїх громадян, а не створювати для них додаткові ризики. Відповідно людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнані найвищою соціальною цінністю", – нагадав голова НАЗК.

Він також наголосив, що НАЗК виступає за максимальне відкриття відомостей реєстру. Однак, за його словами, наразі немає технічної можливості без відповідної роботи українських органів зробити так, щоб реєстр не був використаний для вбивства наших громадян.

Якщо Верховна Рада візьме на себе цю відповідальність, то ми, звичайно, виконаємо вимогу парламенту та відкриємо дані реєстру. Але наразі ми вважаємо, що вони можуть бути відкриті тільки з урахуванням усіх безпекових питань,

– розповів Новіков.

Наостанок він сказав, що на перемовинах із Міжнародним валютним фондом НАЗК обговорювало можливість відкриття умовно тисячі або більше декларацій найвищих посадовців. Це переважно особи з Києва або обласних центрів нашої держави.

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