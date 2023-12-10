НАПК открыло реестр деклараций, но в публичном доступе будут не все

Вечером 10 декабря стало известно, что НАПК открыло реестр деклараций. Таким образом агентство выполнило требования закона 3384-ІХ, принятого накануне Верховной Радой.

Это позволило обеспечить открытый круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, выполняющих функции государства или местного самоуправления. Но сделали это с учетом мер безопасности.

Читайте также Украина приближается к некоррумпированным, а значит, богатым и безопасным странам, – глава НАПК

Не все декларации в публичном доступе

Если вы не нашли в Реестре декларацию определенного лица, то это означает, что по нему в НАПК поступило прошение об изъятии из публичного доступа,

– отметили в НАПК.

В агентстве добавили, что изъятие документов из публичной части Реестра деклараций возможно и после его открытия до завершения или отмены военного положения в Украине. В то же время в течение определенного времени они будут находиться в открытом доступе.

В НАПК напоминают, что извлекаются из открытого доступа не только декларации. Убирают также сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, поданных за все периоды.

Все документы, поданные в Реестр декларантами, в отношении которых на основании представлений уже применены меры защиты, изымаются из публичного доступа автоматически,

– добавляют в НАПК.

Также в агентстве отмечают, что Генштаб ВСУ – инициатор изъятия деклараций, поданных субъектами декларирования, мобилизованных в ряды Вооруженных Сил ВСУ. За этой ссылкой можно ознакомиться с тем, чьи декларации могут быть удалены из открытого доступа.

В то же время в НАПК отмечают, что полностью публичный доступ в Реестр обеспечат, когда военное положение в Украине завершат или отменят.

Украина делает шаги навстречу ЕС

Обратим внимание, что ранее Еврокомиссия приняла решение, которое касалось начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. В нем четко определили четыре требования. Их исполнение – предпосылка "зеленого света" для нашего государства. Речь идет о: