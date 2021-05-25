Из-за конфликта интересов: НАПК направило в суд протоколы относительно Рабиновича

25 мая 2021 , 09:08
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НАПК

НАПК за неделю составило и направило в суд 28 админпротоколов. В частности, против нардепов Вадима Рабиновича и Михаила Папиева из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Из-за таких нарушений админпротоколы составили на двух мэров: городского главу Вячеслава Саулко, и Белгород-Днестровского городского главу Виталия Граждана, а также против николаевского чиновника Александра Рисана.

Кстати В НАПК есть вопросы касательно более 40 бывших чиновников и политиков

Каких нарушений касаются другие протоколы

Кроме того, по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности составили 4 протокола на бывшего председателя Обуховского районного совета Ларису Ильенко.

Из-за несвоевременной подачи декларации без уважительных причин составили 5 протоколов:

  • На Андрея Прядуна – бывшего следователя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области,
  • Геннадия Базарова – экс-начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области,
  • Светлана Холостовская – бывшей начальницы отдела статистики в Никопольском районе Главного управления статистики в Донецкой области,
  • Татьяна Поджарова – заведующей юридическим сектором аппарата Татарбунарской районной государственной администрации;
  • Алексей Забедюк – бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий составили протоколы на представителей нескольких политсил:

  • Социал-демократическая партия,
  • Республиканская христианская партия,
  • "Важен каждый",
  • "Патриотическая партия Украины",
  • Блок Вилкула "Украинская перспектива",
  • "Киевляне прежде всего",
  • "Оппозиционный блок".
Обратите внимание! НАПК уже вызвало Рабиновича из-за возможного конфликта интересов. Кроме него, вызвали еще 8 других руководителей политических партий.
Автор: Ольга Музика