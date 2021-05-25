Из-за конфликта интересов: НАПК направило в суд протоколы относительно Рабиновича

НАПК за неделю составило и направило в суд 28 админпротоколов. В частности, против нардепов Вадима Рабиновича и Михаила Папиева из-за нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Из-за таких нарушений админпротоколы составили на двух мэров: городского главу Вячеслава Саулко, и Белгород-Днестровского городского главу Виталия Граждана, а также против николаевского чиновника Александра Рисана.

Кстати В НАПК есть вопросы касательно более 40 бывших чиновников и политиков

Каких нарушений касаются другие протоколы

Кроме того, по признакам нарушения ограничения относительно совместительства и совмещения с другими видами деятельности составили 4 протокола на бывшего председателя Обуховского районного совета Ларису Ильенко.

Из-за несвоевременной подачи декларации без уважительных причин составили 5 протоколов:

На Андрея Прядуна – бывшего следователя Главного управления Национальной полиции в Черкасской области,

Геннадия Базарова – экс-начальника Государственной экологической инспекции в Сумской области,

Светлана Холостовская – бывшей начальницы отдела статистики в Никопольском районе Главного управления статистики в Донецкой области,

Татьяна Поджарова – заведующей юридическим сектором аппарата Татарбунарской районной государственной администрации;

Алексей Забедюк – бывшего прокурора Генеральной прокуратуры Украины.

Из-за нарушения порядка представления финансовой отчетности политических партий составили протоколы на представителей нескольких политсил:

Социал-демократическая партия,

Республиканская христианская партия,

"Важен каждый",

"Патриотическая партия Украины",

Блок Вилкула "Украинская перспектива",

"Киевляне прежде всего",

"Оппозиционный блок".