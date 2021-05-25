Через такі порушення адмінпротоколи склали на двох мерів: міського голову В'ячеслава Саулка, та Білгород-Дністровський міський голова Віталія Граждана, а також проти миколаївського чиновника Олександра Рисана.

До речі НАЗК має питання щодо понад 40 колишніх чиновників і політиків

Яких порушень стосуються інші протоколи

Крім того, щодо ознак порушення обмеження стосовно сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності склали 4 протоколи на колишнього голову Обухівської районної ради Ларису Ільєнку.

Через несвоєчасне подання декларації без поважних причин склали 5 протоколів:

  • На Андрія Прядуна – колишнього слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області,
  • Геннадія Базарова – ексначальника Державної екологічної інспекції в Сумській області,
  • Світлана Холостовська – колишньої начальниці відділу статистики в Нікопольському районі Головного управління статистики в Донецькій області,
  • Тетяна Поджарова – завідувачки юридичного сектору апарату Татарбунарської районної державної адміністрації;
  • Олексій Забедюк – колишнього прокурора Генеральної прокуратури України.

Через порушення порядку подання фінансової звітності політичних партій склали протоколи на представників кількох політсил:

  • Соціал-демократична партія,
  • Республіканська християнська партія,
  • "Важливий кожен",
  • "Патріотична партія України",
  • Блок Вілкула "Українська перспектива",
  • "Кияни передусім",
  • "Опозиційний блок".