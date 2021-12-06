НАПК выявило нарушения в декларациях должностных лиц на более 380 миллионов гривен

Журналисты и неравнодушные граждане помогли Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции найти нарушения в декларациях 100 должностных лиц. Общая сумма незадекларированных состояний достигает более 380 миллионов гривен.

Абсолютное большинство (75%) обращений в НАПК позволило тщательнее проверить документы должностных лиц разных уровней. Признаки внесения недостоверной информации подтвердили после полной проверки деклараций.

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Чиновники "забыли" задекларировать имущество

Речь идет о собственности должностных лиц на общую сумму 382,1 миллиона гривен, которую декларанты "забыли" внести в документ или указали неточную информацию. Всего проверили 134 декларации, в 100 из которых были нарушения.

По информации НАПК, 28 деклараций с нарушениями подпадают под "криминал". Еще в 72 документах выявили признаки административных нарушений.

Если вы уверены, что чиновник "забыл" задекларировать имущество или указал ложные сведения в декларации – присылайте обращение к НАПК,

– призвал замглавы ведомства Роман Сухоставец.

Помощь с мониторингом

Каждый сознательный гражданин Украины может помочь НАПК выявить нарушения в декларациях чиновников. Для этого нужно отправить заявку в агентство, впоследствии документ проверят и, в случае выявления неточностей, привлечь нарушителей к ответственности.

С начала 2021 года НАПК проверило 1,2 тысячи деклараций, среди которых 220 – по обращениям граждан.

В НАПК отметили, что благодаря помощи неравнодушных украинцев, обнаружили недостоверности:

на 64,5 миллиона гривен в декларации налоговика;

на 37,5 миллиона гривен в документах аудитора с Луганщины;

на 22 миллиона гривен – у депутата Обуховского райсовета;

земли на 16 миллионов гривен – у депутата Днепропетровского облсовета.

Как подать обращение в НАПК Отправить информацию о вероятном возбуждении можно в письме по адресу: 01103, г. Киев, бульвар Дружбы народов, 28. Принимают обращения на почтовый ящик info@nazk.gov.ua и по специальной форме на сайте Отправить информацию о вероятном возбуждении можно в письме по адресу: 01103, г. Киев, бульвар Дружбы народов, 28. Принимают обращения на почтовый ящик info@nazk.gov.ua и по специальной форме на сайте по ссылке . В письме нужно указать, о каком именно нарушении идет речь. Важно, чтобы сумма недостоверных данных была не меньше, чем 248 тысяч гривен, или 100 прожиточных минимумов.

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