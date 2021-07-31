Депутаты, экс-гла ОГА и судья: НАПК обнаружило признаки уголовных преступлений в 12 декларациях
31 июля 2021 , 14:33Читати новину українською
Источник:НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции завершило проверку 294 деклараций. По ее результатам сразу в 12 декларациях обнаружили признаки уголовного преступления.
Так, в списке нарушителей оказались 4 народных депутата, судья Верховного Суда и даже экс-глава регионального ОГА.
Важно НАПК заинтересовалось декларацией Виктора Медведчука
Какие результаты получило НАПК
Поразительно, но общая сумма нарушений превысила 255 миллионов гривен. Согласно данным НАПК, нарушения нашли в декларациях:
- бывшего первого заместителя Председателя Национального агентства по вопросам государственной службы Ирины Овчаренко;
- судьи Верховного Суда Украины Николая Короткевича;
- нардепа от "Европейской Солидарности" Михаила Забродского;
- нардепа от "Слуги народа" Максима Пашковского;
- нардепка от "Слуги народа" Ольги Саладухи;
- нардепка от "Слуги народа" Анны Колесник;
- бывшего первого заместителя директора ГБР Александра Бабикова;
- экс-заместителя председателя Государственной службы экспортного контроля Дениса Радова;
- экс-главы Харьковской ОГА Алексея Кучера;
- экс-заместителя председателя Харьковской ОГА Тараса Пастуха;
- заместителя председателя Харьковской ОГА Руслана Тихонченко;
- бывшего заместителя председателя Запорожской ОГА Андрея Буйного.
Теперь НАПК передаст материалы органам, имеющим полномочия в сфере противодействия коррупции. Речь идет о НАБУ, Национальной полиции Украины и ГБР.Обратите внимание! НАПК также выявило признаки административного правонарушения в 52 декларациях.