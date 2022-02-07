Напомнил о 2 миллиардах за 7 лет: Шольц ответил на критику относительно отказа поставлять оружие
Источник:Washington Post
Олаф Шольц заявил, что Германия "больше всего поддерживала Украину экономически". По его словам, было передано 2 миллиарда долларов за 7 лет.
Таким образом канцлер ответил на критику относительно непредоставления украинскому государству достаточной поддержки.
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В частности говорится об отказе Германии поставлять оружие в Украину. По словам Олафа Шольца, Берлин придерживается жестких критериев относительно экспорта вооружения в кризисные регионы.
Стоит отметить, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания отправили оружие нашему государству.
Выборочная поставка оружия
Представитель Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер проинформировал, что они поддерживают "выборочную" поставку вооружений в Украину.
По его словам, Киев должен получать от Берлина оружие, предназначенное для обороны:
- оборудование для телекоммуникационной разведки,
- приборы ночного видения,
- противотанковые средства,
- зенитные ракеты.