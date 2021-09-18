Примерно 30 активистов вышли для того, чтобы отметить – Россия пытается поглотить Беларусь. Десятки людей держали в руках плакаты с патриотическими лозунгами.
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Как проходила акция протеста
Протестующие высветили на посольстве Беларуси, с помощью проектора, карикатуру на Владимира Путина и лозунги:
- "Путин – угроза всему человечеству";
- "Война России – не война Беларуси";
- "Беларусь, сохрани свою независимость".
Организаторы митинга отметили, что таким способом активисты хотят обратить внимание людей на военные учения, которые проводят Россия и Беларусь.
На посольстве изобразили карикатуру / Фото Укринформа
Кроме этого, протестующие считают, что государство-агрессор в целом хочет захватить все постсоветское пространство.
Митингующие считают, что в Беларуси есть реальная угроза проведения "Приднепровского" или "Абхазского" сценария.
Активисты вышли с патриотическими плакатами / Фото Укринформа
Россия пытается поглотить Беларусь: коротко
- Россия из-за военных учений перенесла свои войска на территорию Беларуси.
- Кроме этого, Лукашенко и Путин окончательно договорились о создании между государствами Союзного государства.
- Страны намерены до 1 декабря 2023 года подписать договор об объединении рынка газа.
- В Кремле допускают и политическую интеграцию стран.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такое взаимоотношение – это тысячи километров опасности для Украины.