Примерно 30 активистов вышли для того, чтобы отметить – Россия пытается поглотить Беларусь. Десятки людей держали в руках плакаты с патриотическими лозунгами.

Обратите внимание В Беларуси за "клевету" на президента осудили известного блогера: он не признает вину

Как проходила акция протеста

Протестующие высветили на посольстве Беларуси, с помощью проектора, карикатуру на Владимира Путина и лозунги:

  • "Путин – угроза всему человечеству";
  • "Война России – не война Беларуси";
  • "Беларусь, сохрани свою независимость".

Организаторы митинга отметили, что таким способом активисты хотят обратить внимание людей на военные учения, которые проводят Россия и Беларусь.

Путін
На посольстве изобразили карикатуру / Фото Укринформа

Кроме этого, протестующие считают, что государство-агрессор в целом хочет захватить все постсоветское пространство.

Митингующие считают, что в Беларуси есть реальная угроза проведения "Приднепровского" или "Абхазского" сценария.

Протести
Активисты вышли с патриотическими плакатами / Фото Укринформа

Россия пытается поглотить Беларусь: коротко

  • Россия из-за военных учений перенесла свои войска на территорию Беларуси.
  • Кроме этого, Лукашенко и Путин окончательно договорились о создании между государствами Союзного государства.
  • Страны намерены до 1 декабря 2023 года подписать договор об объединении рынка газа.
  • В Кремле допускают и политическую интеграцию стран.
  • По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, такое взаимоотношение – это тысячи километров опасности для Украины.