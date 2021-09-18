Примерно 30 активистов вышли для того, чтобы отметить – Россия пытается поглотить Беларусь. Десятки людей держали в руках плакаты с патриотическими лозунгами.

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Как проходила акция протеста

Протестующие высветили на посольстве Беларуси, с помощью проектора, карикатуру на Владимира Путина и лозунги:

"Путин – угроза всему человечеству";

"Война России – не война Беларуси";

"Беларусь, сохрани свою независимость".

Организаторы митинга отметили, что таким способом активисты хотят обратить внимание людей на военные учения, которые проводят Россия и Беларусь.



На посольстве изобразили карикатуру / Фото Укринформа

Кроме этого, протестующие считают, что государство-агрессор в целом хочет захватить все постсоветское пространство.

Кстати! Представитель Донбасса в украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что Россия хочет контролировать Беларусь и Украину, а также – талибов.

Митингующие считают, что в Беларуси есть реальная угроза проведения "Приднепровского" или "Абхазского" сценария.



Активисты вышли с патриотическими плакатами / Фото Укринформа

Россия пытается поглотить Беларусь: коротко