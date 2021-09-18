Приблизно 30 активістів вийшли для того, щоб відзначити – Росія намагається поглинути Білорусь. Десятки людей тримали в руках плакати з патріотичними гаслами.

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Як відбувалась акція протесту

Протестувальники висвітлили на посольстві Білорусі, за допомогою проєктора, карикатуру на Володимира Путіна і гасла:

"Путін – загроза всьому людству";

"Війна Росії – не війна Білорусі"; "

"Білорусь, збережи свою незалежність".

Організатори мітингу відзначили, що таким способом активісти хочуть звернути увагу людей на військові навчання, які проводять Росія і Білорусь.



На посольстві зобразили карикатуру / Фото Укрінформу

Окрім цього, протестувальники вважають, що держава-агресорка загалом хоче захопити весь пострадянський простір.

До речі! Представник Донбасу в українській делегації у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш вважає, що Росія хоче контролювати Білорусь та Україну, а також – талібів.

Мітингувальники вважають, що в Білорусі є реальна загроза проведення "Придніпровського" або "Абхазького" сценарію.



Активісти вийшли із патріотичними плакатами / Фото Укрінформу

Росія намагається поглинути Білорусь: коротко