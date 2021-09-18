Приблизно 30 активістів вийшли для того, щоб відзначити – Росія намагається поглинути Білорусь. Десятки людей тримали в руках плакати з патріотичними гаслами.

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Як відбувалась акція протесту

Протестувальники висвітлили на посольстві Білорусі, за допомогою проєктора, карикатуру на Володимира Путіна і гасла:

  • "Путін – загроза всьому людству";
  • "Війна Росії – не війна Білорусі"; "
  • "Білорусь, збережи свою незалежність".

Організатори мітингу відзначили, що таким способом активісти хочуть звернути увагу людей на військові навчання, які проводять Росія і Білорусь.

Путін
На посольстві зобразили карикатуру / Фото Укрінформу

Окрім цього, протестувальники вважають, що держава-агресорка загалом хоче захопити весь пострадянський простір.

Мітингувальники вважають, що в Білорусі є реальна загроза проведення "Придніпровського" або "Абхазького" сценарію.

Протести
Активісти вийшли із патріотичними плакатами / Фото Укрінформу

Росія намагається поглинути Білорусь: коротко

  • Росія через військові навчання перенесла свої війська на територію Білорусі.
  • Окрім цього, Лукашенко та Путін остаточно домовилися про створення між державами Союзної держави.
  • Країни мають намір до 1 грудня 2023 року підписати договір про об'єднання ринку газу.
  • У Кремлі допускають і політичну інтеграцію країн.
  • За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, таке взаємопоєднання – це тисячі кілометрів небезпеки для України.