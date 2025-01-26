Командующий Сухопутными войсками Драпатый возглавит ОСУВ "Хортица", – Зеленский

Президент Зеленский рассказал о новых кадровых решениях в армии. В частности, стало известно, что он направил командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого возглавить ОСУВ "Хортица".

Глава государства рассказал, что имел сегодня много докладов военных, а также разговор с министром обороны о событиях на фронте, в частности в Донецкой области и в зоне проведения Курской операции, передает 24 Канал.

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Новые военные назначения

Президент сообщил, что сегодня поручил усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Ради этого генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица". Именно в зоне ответственности этого ОСУВ идут самые жестокие бои

В то же время политик уточнил, что Драпатый и дальше будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками.

Кроме того, генерал-майор Андрей Гнатов, который до сегодняшнего дня возглавлял ОСУВ "Хортица", был назначен заместителем начальника Генштаба для улучшения взаимодействия штабов с фронтом.

Зеленский подчеркнул, что 2025 должен стать решающим. Он отметил, что именно "наши действия должны определять нашу судьбу".

Президент поблагодарил производителей отечественных дальнобойных ракет и дронов, которые позволяют перенести войну в Россию и уменьшать ее военный потенциал. Также он отметил ряд бригад за героизм во время боев на Курщине, Покровском направлении, в Часовом Яру и Торецке.