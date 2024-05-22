Направления основных боев не изменились, – Зеленский обратился к украинцам

Вечером 22 мая Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение к украинцам. Не обошлось и без рассказа о текущей ситуации на фронте.

Украинский президент обсудил фронтовую ситуацию с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, направления основных боев не изменились.

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Обсудили вопросы украинского производства

Владимир Зеленский провел совещание специально на базе СНБО и Ставки. На нем присутствовали секретарь СНБО Александр Литвиненко, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, вице-премьер Михаил Федоров, а также министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Разговор касался украинского производства РЭБ, дронов, ракетной программы и противодействия российским управляемым авиабомбам. За исключением последнего, сейчас наблюдаются "хорошие тенденции".

Альтернатив не может быть – Украине нужны системы и тактики, позволяющие защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб. Это сейчас практически основной инструмент российского террора и продвижения оккупанта,

– подчеркнул президент.

Текущая ситуация на фронте и действия Сил обороны

Украинский лидер обсудил ситуацию на фронте совместно с Александром Сырским. По состоянию на сегодня основные направления боев не изменились. Прежде всего, это касается Покровского и других направлений в Донецкой области. Также сложным остается Купянское направление в Харьковской области.

Максимум внимания – всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но также в Сумской области. Задача для наших подразделений, в целом для Сил обороны тоже неизменна.

– говорится в обращении.

Владимир Зеленский поблагодарил каждого воина, солдата и командира, которые действительно меткие, а также обеспечивают нас всем, ведь "нашему государству необходимы результаты".

Особо он отметил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая защищает район Волчанска и в целом Харьковскую область, стойко удерживает позиции и уничтожает оккупанта именно так, как нужно.

"Также 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Спасибо вам, ребята! И еще Покровское направление – 47-я отдельная механизированная бригада. Молодцы, воины!" – сказал президент.

Помощь от партнеров

В частности, Владимир Зеленский поблагодарил Швецию и премьер-министра Кристерссона за сегодняшнее новое решение о долгосрочной поддержке нашего государства и украинцев в течение трех последующих лет – в размере 7 миллиардов долларов.

Это действительно ощутимо и укрепит не только нас, не только Украину, но весь европейский периметр от Балтики до Черного моря. Везде, где российские сумасшедшие могут попытаться пересмотреть границы на земле или на море,

– отметил украинский лидер.

Президент также продолжил дипломатический марафон подготовки первого Глобального саммита мира и лично пригласил на саммит еще четыре государства. Он говорил с лидерами Чили, Албании, Австрии и Мозамбика. К тому же, они обсудили и двусторонние отношения.

По его словам, сейчас каждое государство может проявить свое лидерство, чтобы 2024 год стал временем победы международного права и справедливости, когда проигрывает не просто один агрессор, а сама идея войны – идея превращать жизнь народов в руины.

Зеленский заявил, что российская агрессия попыталась превратить Устав ООН в музейный экспонат. Однако саммит мира и участие глобальных лидеров способны вернуть Уставу ООН действенность и полную защиту каждой нации.

"Я благодарю всех, кто уже нам с этим помогает! Спасибо каждому лидеру, который дает нужные сигналы другим в мире – сигналы относительно того, что саммит действительно приблизит справедливое завершение этой войны. Слава Украине!" – добавил президент.