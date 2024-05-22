Украинский президент обсудил фронтовую ситуацию с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По его словам, направления основных боев не изменились.

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Обсудили вопросы украинского производства

Владимир Зеленский провел совещание специально на базе СНБО и Ставки. На ней присутствовали секретарь СНБО Александр Литвиненко, начальник Генштаба Анатолий Баргилевич, вице-премьер Михаил Федоров, а также министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

Разговор касался украинского производства РЭБ, дронов, ракетной программы и противодействия российским управляемым авиабомбам. За исключением последнего, сейчас наблюдаются "хорошие тенденции".

Альтернатив не может быть – Украине нужны системы и тактики, позволяющие защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб. Это сейчас практически основной инструмент русского террора и продвижение оккупанта,

– подчеркнул президент.

Текущая ситуация на фронте и действия Сил обороны

Украинский лидер обсудил ситуацию на фронте совместно с Александром Сырским. По состоянию на сегодняшний день основные направления боев не изменились. Прежде всего, это касается Покровского и других направлений в Донецкой области. Также сложным остается Купянское направление в Харьковской области.

Максимум внимания – всему приграничью сейчас, и не только в Харьковской области, но также в Сумской области. Задача для наших подразделений, в общем для Сил обороны тоже неизменна.

– говорится в обращении.

Владимир Зеленский поблагодарил каждого воина, солдата и командира, которые действительно метки, а также обеспечивают нас всем, ведь "нашему государству необходимы результаты".

Особо он отметил 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая защищает район Волчанска и в целом Харьковскую область, устойчиво удерживает позиции и уничтожает оккупанта именно так, как нужно.

"Также 82-я отдельная десантно-штурмовая бригада. Спасибо вам, ребята! И еще Покровское направление - 47-я отдельная механизированная бригада. Молодцы, воины!" – сказал президент.