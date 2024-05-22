Український президент обговорив фронтову ситуацію з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За його словами, напрямки основних боїв не змінились.

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Обговорили питання українського виробництва

Володимир Зеленський провів нараду спеціально на базі РНБО та Ставки. На ній були присутні секретар РНБО Олександр Литвиненко, начальник Генштабу Анатолій Баргилевич, віцепрем'єр Михайло Федоров, а також міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин.

Розмова стосувалася українського виробництва РЕБ, дронів, ракетної програми та протидії російським керованим авіабомбам. За винятком останнього, наразі спостерігаються "хороші тенденції".

Альтернатив не може бути – Україні потрібні системи й тактики, які дадуть змогу захищати наші позиції, наші міста й громади від цих бомб. Це зараз фактично основний інструмент російського терору й просування окупанта,

– наголосив президент.