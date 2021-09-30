"Направляемся к катастрофе": G20 срочно собирается из-за ситуации в Афганистане

Из-за ситуации в Афганистане страны G-20 проведут внеочередной саммит. Он состоится 30 – 31 в Риме.

Премьер-министр Марио Драги подчеркнул, что члены G20 должны делать все возможное, чтобы спасти человеческие жизни. Участие в саммите также примут ООН и Катар.

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Мы направляемся к гуманитарной катастрофе (в Афганистане – 24 канал), и наша обязанность вмешаться,

– подчеркнул Драги.

Талибы начали показательные казни

Боевики "Талибана" вывесили в городе Герат тела казненных 4 якобы преступников. Их подозревали в похищении людей.

Мировым СМИ очевидцы рассказали жуткие детали. В частности, что одно из тел вешали на площади с помощью подъемного крана.

Террористы хвастались, что спасли отца и сына, которых захватили 4 похитителей после перестрелки.

Представители "Талибана" также заявили, что планируют восстановить в Афганистане казни и ампутации конечностей.

Соучредитель радикального исламистского движения мулла Норуддин Тураби подчеркнул: "Отрубание рук очень необходимо для обеспечения безопасности".