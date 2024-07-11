Над Тайванем зарегистрировали рекордное количество военных самолетов Китая

В течение суток 11 июля десятки военных самолетов Китая находились над территорией Тайваня. В Минобороны острова отметили, что это самая существенная активность с начала этого года.

Более 66 военных самолетов Китая совершали полеты над Тайванем. Они попадали в различные зоны противовоздушной обороны острова.

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Где находились самолеты Китая

Более 47 военных самолетов Китая пересекли среднюю линию Тайваньского пролива и попали в северную, юго-западную и юго-восточную идентификационную зону противовоздушной обороны острова. Вылеты были зафиксированы около 6 утра.

По предварительной информации, в среду вокруг Тайваня работали и семь кораблей ВМС Китая.

Что еще известно о противостоянии Китая и Тайваня

Сейчас Тайвань активно отслеживает активность Китая и уже поставил цели по воздушному патрулированию кораблям ВМС и ракетным системам наземного базирования.

Китай не контролирует регион с 1949 года. В то же время напряжение между Пекином и островным государством каждый раз растет.

Ранее стало известно о военных учениях вблизи Китая вблизи Тайваня. Тогда китайская сторона сымитировала атаки бомбардировщиками.