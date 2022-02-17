Напряжение возле Украины самое острое с 2014 года, – замгенсека ООН на срочном заседании

Совбез ООН собрался на заседание из-за угрозы российского вторжения в Украину. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло отметила, что напряженность достигла своего максимума, а никакого прогресса в рамках Минских договоренностей нет.

На Совбезе Дикарло выступила по видеосвязи, информирует 24 канал. В ООН проинформированы о многочисленных обстрелах на Донбассе 17 февраля.

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Дикарло призвала к максимальной сдержанности

Заместительница генсека призвала к максимальной сдержанности все стороны противостояния. Это особенно стало актуальным в течение последних часов – на фоне мощных обстрелов.

Дикарло подчеркнула, что в последний раз выступала на заседании Совбеза ООН в феврале 2021 года и тогда отметила угрозы на Донбассе. Теперь ситуация значительно ухудшилась.

Реальность такова, что действующая ситуация чрезвычайно опасна. На Востоке Украины вот уже 8 лет бушует конфликт, и это представляет огромную угрозу европейской инфраструктуре мира. Несмотря на угрозы, все эти вопросы должны быть решены дипломатическим путем,

– подчеркнула заместительница генсека ООН.

Она отметила, что, несмотря на многочисленные усилия и переговоры в нормандском формате и в формате ТКГ, ситуация в тупике.

Заместительница генсека вспомнила о возможной "легитимизации" боевиков

В ООН заявили, что поддерживают Минские договоренности – как путь урегулирования ситуации. Именно поэтому сильно обеспокоены обстрелами, которые являются прямыми нарушениями этих договоренностей.

Дикарло напомнила и об обращении Госдумы относительно "легитимизации" боевиков. Она призвала стороны – "не идти вопреки договоренностям относительно признания определенных образований".

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Мы не можем принять даже вероятную возможность нового конфликта, и для нас это большое испытание. Мы не можем позволить себе провалиться,

– завершила Дикарло.

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В условиях угрозы со стороны России Вооруженные Силы Украины готовы встать на защиту родной земли в любой момент. Международные партнеры поддерживают нашу страну и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому даже если Кремль решится пойти в наступление – он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в армию!