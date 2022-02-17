Напряжение возле Украины самое острое с 2014 года, – замгенсека ООН на срочном заседании
Совбез ООН собрался на заседание из-за угрозы российского вторжения в Украину. Заместитель генсека ООН Розмари Дикарло отметила, что напряженность достигла своего максимума, а никакого прогресса в рамках Минских договоренностей нет.
На Совбезе Дикарло выступила по видеосвязи, информирует 24 канал. В ООН проинформированы о многочисленных обстрелах на Донбассе 17 февраля.
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Дикарло призвала к максимальной сдержанности
Заместительница генсека призвала к максимальной сдержанности все стороны противостояния. Это особенно стало актуальным в течение последних часов – на фоне мощных обстрелов.
Дикарло подчеркнула, что в последний раз выступала на заседании Совбеза ООН в феврале 2021 года и тогда отметила угрозы на Донбассе. Теперь ситуация значительно ухудшилась.
Реальность такова, что действующая ситуация чрезвычайно опасна. На Востоке Украины вот уже 8 лет бушует конфликт, и это представляет огромную угрозу европейской инфраструктуре мира. Несмотря на угрозы, все эти вопросы должны быть решены дипломатическим путем,
– подчеркнула заместительница генсека ООН.
Она отметила, что, несмотря на многочисленные усилия и переговоры в нормандском формате и в формате ТКГ, ситуация в тупике.Обратите внимание! В ООН заявили, что поддерживают Минские договоренности – как путь урегулирования ситуации. Именно поэтому сильно обеспокоены обстрелами, которые являются прямыми нарушениями этих договоренностей.
Заместительница генсека вспомнила о возможной "легитимизации" боевиков
Дикарло напомнила и об обращении Госдумы относительно "легитимизации" боевиков. Она призвала стороны – "не идти вопреки договоренностям относительно признания определенных образований".
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Мы не можем принять даже вероятную возможность нового конфликта, и для нас это большое испытание. Мы не можем позволить себе провалиться,
– завершила Дикарло.
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