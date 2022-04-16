Наращивание российской агрессии и работа снайперов, – военные о ситуации на Юге

Ситуация на юге Украины характеризуется наращиванием враждебной агрессии. Оккупанты стреляют по мирным жителям Николаевщины и Херсонщины.

Таким образом, самая позорная армия мира пытается закрепиться и удержаться на позициях. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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На отдельных участках зафиксирована работа снайперов,

– отмечают украинские военные.

Указывается также, что взбешенный потерями в Черном море враг:

усилил ракетную угрозу,

подтягивает дополнительные силы по всем направлениям,

не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры всей Украины.

Николаев и несколько населенных пунктов области оказались под плотным огнем, в том числе и запрещенных международными конвенциями кассетных снарядов,

– информируют в ОК "Юг".

В настоящее время ведутся работы по разбору разрушений объектов инфраструктуры. К сожалению, есть раненые и убитые среди гражданского населения.

Потери оккупантов за сутки

В течение 15 апреля потери оккупантов в южных регионах составили 76 рашистов и 16 единиц техники:

2 танка Т-72;

2 самоходные артиллерийские установки;

3 реактивные системы залпового огня "Град";

1 БПЛА-разведчик.

Но вражеская армия пытается подтянуть силы, задействовать все возможные резервы, продолжая психологическое давление на гражданское население,

– добавили наши воины.

"Должны быть готовы защитить себя и близких, оперативно и правильно среагировать на сигналы тревоги, не допустить диверсий и провокаций", – добавили военные.