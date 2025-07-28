Россия может распространять свою пропаганду о митингах в Украине и не только, прогноз ЦПИ

В Центре противодействия дезинформации определили, на что может быть нацелена российская пропаганда в августе. Одной из главных тем вражеских информационных кампаний могут стать митинги в Украине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Центра.

Смотрите также "Уже идет, но никогда не объявят": Коваленко объяснил, почему "классической Третьей мировой" не будет

Что прогнозирует ЦПИ относительно тем российской пропаганды?

По данным специалисты, Россия может нацелить свою информационную кампанию на дискредитацию украинской власти. Для этого враги могут искажать содержание мирных митингов в Украине.

Россия активно использует тему митингов как инструмент информационно-психологических операций, пытаясь исказить их содержание и навязать общественности интерпретацию, которая выгодна Кремлю. Пропагандистские ресурсы уже распространяют ложное утверждение, что украинский народ якобы требует "капитуляции", "свержения власти" и "прекращения войны любой ценой". Это сопровождается заявлениями, что Запад должен прекратить поддержку Украины, поскольку "власть в Украине потеряла легитимность". Вероятно, эта тенденция продолжится,

– говорится в заявлении ЦПД.

Для распространения соответствующих фейков, Россия может привлечь сеть подконтрольных медиа, блогеров и инфлюенсеров в западных странах, чтобы нарративы о якобы "внутреннем коллапсе", "расколе в обществе" и "готовности украинцев к государственному перевороту" выглядела более правдоподобно для массовой аудитории. Влияние на мнение граждан западных стран до сих пор является основной целью россиян. Пропагандисты могут даже попытаться фальсифицировать фото и видео с мирных акций в Украине, например менять плакаты на фото или добавлять российскую символику.

Кроме этого, пропагандисты могут искажать или преувеличивать действительную информацию о продвижении российских войск на фронте, пытаясь повлиять на жителей прифронтовых регионов и посеять среди них панику и дискредитировать ВСУ.

После раунда переговоров в Стамбуле также возможны российские информационные провокации. Вражеские медиа снова будут говорить, что Украина якобы затягивает мирный процесс, тогда как Россия "уже готова к завершению войны". Россияне также будут говорить, что встреча лидеров "ради встречи" неуместна.

На фоне 9 этапа обмена пленными пропагандисты могут усилить нарратив о якобы унизительном отношении к освобожденным бойцам ВСУ, говоря, что их лишают зарплат, материальной помощи, а также подвергают психологическому давлению.

Россияне еще активнее будут распространять обвинения, что уволенных якобы принудительно возвращают на передовую или пытаются преследовать за "дезертирство", открывая уголовные дела. Центр прогнозирует, что подобные информационные кампании будут нацелены прежде всего на дискредитацию украинского военного командования, моральное истощение военных, которые до сих пор находятся в плену, и подрыв доверия к системе обмена в глазах общества,

– отметили в Центре.

Россияне будут пытаться подорвать доверие к украинской ПВО, особенно на фоне Дня Воздушных Сил. А во время годовщины операции в Курской области россияне могут героизировать собственных военных и таким образом унижать Украину.

Также ЦПИ прогнозирует, что на фоне сбора урожая российская пропаганда активизирует кампании против аграрного дела, нагнетая панику среди населения о приближении гуманитарной катастрофы из-за плохого урожая зерновых.

Другими вопросами, которыми может манипулировать Россия – это кризис воды на ВОТ, попытки спровоцировать межэтническую вражду и активность со стороны Беларуси.