Не видели советщины: нардеп Давидюк ответил, в чем сила новой украинской дипломатии

В последние годы в Украине выработалась собственная новая школа дипломатии. Полномасштабная война сильно повлияла на этот процесс.

Такое мнение 24 каналу озвучил народный депутат Николай Давидюк. По его словам, олицетворением новой украинской дипломатии является бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Что изменилось в украинской дипломатии?

Как отметил Давидюк, в Украине есть квалифицированные и эффективные дипломаты. В частности, стоит выделить посла в Австралии Василия Мирошниченко, благодаря которому наше государство получило значительное количество военной помощи.

Очень люблю нашего посла в Азербайджане Юрия Гусева. Сколько всего он сделал и фактически развернул Азербайджан от России. Там сильно нам помогают,

– отметил Давидюк.

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В целом, новая украинская дипломатия не выросла во времена советщины и не училась в Дипломатической академии МИД РФ. Это именно украинские специалисты.

Это новые англоязычные специалисты, не боящиеся атаковать Россию. Это как наши спецслужбы. Настоящие казаки, у которых нет сантиментов в Москву. Так же переродилась часть дипломатии,

– подчеркнул Давидюк.