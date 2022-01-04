Нардеп Ирина Геращенко сломала ногу из-за гололеда

Нардеп Ирина Геращенко 4 января сообщила, что сломала ногу. Следующие 8 недель политик вынуждена будет провести с костылями

Геращенко отметила, что уже ломала эту ногу. Это случилось 11 лет назад во время катания на лыжах.

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Вселенная решила, что я должна немного притормозить. Сломала ногу. 11 лет назад эту бедную ногу я сломала на лыжах, а тут просто гололедица. Теперь восемь недель – костыли,

– заявила Геращенко.

В комментариях коллеги и фолловеры Геращенко желают ей скорейшего выздоровления. Политику пишут ободряющие комментарии. Предлагаем посмотреть самые яркие:

"Ох, это очень неприятно и неудобно. Выздоравливай. Пусть реабилитация пройдет как можно легче";

"Выздоравливайте, Ира! Вселенная сказала немного отдохнуть, хотя странным образом";

"Выздоровления без последствий, а пока – хорошего настроения несмотря ни на что";

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