Нардеп Костенко честно сказал, почему Украине не выгодно идти на переговоры с РФ сейчас

Сейчас идет обсуждение мирного плана, предложенного США. Россия выдвигает неприемлемые для Украины условия по территориям. В то же время Кремль может прибегнуть к радикальным действиям и объявить мобилизацию. Поэтому Украина стоит перед трудным выбором, садиться сейчас за стол переговоров или дождаться, когда ситуация изменится.

Народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады, полковник СБУ Роман Костенко рассказал 24 Каналу, при каких условиях Украине нужно было бы пойти на переговоры. В Берлине 14 и 15 декабря состоялась встреча делегаций Украины и США, и по данным западных СМИ, стороны обсуждали возможность заключения соглашения о прекращении боевых действий уже до Рождества.

Какие факторы не позволяют Украине сесть за стол переговоров?

Костенко отметил, что точка, когда Украина не может идти на переговоры, – именно сейчас. Ведь есть проблемы на фронте, которые не являются катастрофическими, однако враг владеет инициативой на поле боя, и это создает общий фон, что якобы Украина глобально проигрывает эту войну.

Обратите внимание! Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что для прекращения войны необходимо сочетание нескольких факторов. Такое совпадение нужных факторов может произойти, по его словам, в начале – в середине февраля 2026 года. В то же время он не уточнил, что именно должно произойти в это время, однако это, очевидно, должно быть связано с событиями вокруг войны в Украине.

Еще один фактор – это коррупционный скандал, который также не улучшает позицию Киева на переговорах.

Поэтому нужно остановить врага, стабилизировать линию фронта и принять решения, которые уже частично принял президент. В частности, уволил главу своего Офиса Андрея Ермака. Возможно, будут еще определенные кадровые решения, которые точно нужно сделать, чтобы когда Украина сядет за стол переговоров, не было сомнений, что она преодолела эту проблему,

– пояснил народный депутат.

Пока враг владеет инициативой на фронте, очень сложно объяснить России, чего она должна остановиться.

Что происходит в России с мобилизацией?

Также Владимир Путин может объявить мобилизацию. Однако она и не заканчивалась в России – она продолжается.

Россияне сейчас могут больше призывать, ведь они приняли закон, которые позволяют круглый год осуществлять призыв на срочную службу и увеличивать количество личного состава.

Ранее срочники в течение года не имели права подписывать контракты. Государство таким образом защищало 18-летних ребят от необдуманных решений. Однако российский парламент принял решение, чтобы убрать эту норму. И теперь срочник на следующий день службы может подписывать контракт,

– отметил Роман Костенко.

Таким образом часто срочников заставляют подписывать контракты и отправляют в Украину, где они погибают достаточно быстро.

Какова ситуация вокруг мирных переговоров?