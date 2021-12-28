Нардеп от "Слуги народа" купил телеканал

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев якобы купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал". Его имя указано в официальных данных.

Издание со ссылкой на собеседников с канала рассказывает, что Ковалев был на новогоднем корпоративе "4 канала". Там его представили коллективу как нового владельца.

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Во время праздника политик подписал с менеджментом соглашение о невмешательстве в редакционную политику.

Ковалев является владельцем в официальных данных

Согласно открытым данным ООО "ТРК "ИНТЕРРАДИО", учредителем юридического лица является Алексей Ковалев. Его доля собственности составляет 100%. Сумма уставного фонда – 4 363 511 гривен.

Конечными бенефициарными владельцами телеканала указаны Иван и Наталья Ковалевы. Предполагают, что это родители нардепа.

Заметим, в феврале 2021 года Добродомов стал совладельцем и директором канала. Информацию о смене собственника он не прокомментировал.

Кто такой Алексей Ковалев? Нардеп родом из Херсонской области. Он учился в "Одесской юридической академии". С 2017 года Ковалев является учредителем и директор ООО "Херсонские аграрии", а с 2018 года – соучредителем и директором ЧП "ЛК-АГРО".

В Верховную Раду пришел в 2019 году. Он является членом Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

ДТП с Ковалевым

В ноябре 2021 года на трассе Киев – Одесса недалеко от села Хлепче столкнулись грузовик MAN и автомобиль Mercedes-Benz. Водитель грузовика разворачивался, а легковушка ехала по главной дороге.

СМИ писали, что за рулем легковушки был нардеп Алексей Ковалев. Впоследствии политик сам это подтвердил. Он подчеркнул, что был трезв.