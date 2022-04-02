Нардеп Пономарев, который вероятно находился в плену оккупантов, госпитализирован в реанимацию

22 марта стало известно, что оккупанты взяли в плен народного депутата Украины с ОПЗЖ Александра Пономарева. Сегодня же, 2 апреля, его госпитализировали в больницу.

Такую информацию сообщили на странице общественной приемной народного депутата. Врачи оценивают его состояние как стабильное и тяжелое.

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По имеющейся информации, народный депутат Украины Александр Пономарев через 10 дней после задержания, в сопровождении российских военных был доставлен и госпитализирован в реанимацию Бердянской городской больницы,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, состояние нардепа стабильное и тяжелое. Отмечается также, что в 2018-2020 годах Александр Пономарев перенес уже два инфаркта.

Напомним, 22 марта в Бердянском городском совете сообщили о факте исчезновения народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Александра Пономарева. А вот информация о похищении была опубликована на странице общественной приемной нардепа 21 марта.

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