Таку інформацію повідомили на сторінці громадської приймальні народного депутата. Лікарі оцінюють його стан як стабільний та важкий.

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За наявною інформацією, народного депутата України Олександра Пономарьова через 10 днів після затримання, у супроводі російських військових було доставлено та госпіталізовано до реанімації Бердянської міської лікарні,

– мовиться у повідомленні.

За попередніми даними стан нардепа стабільний та важкий. Зазначається також, що у 2018–2020 роках Олександр Пономарев переніс вже два інфаркти.

Нагадаємо, 22 березня у Бердянській міській раді повідомили про факт зникнення народного депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Пономарьова. А от інформація про викрадення була опублікована на сторінці громадської приймальні нардепа 21 березня.

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