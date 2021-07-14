"Раздел Украины по Днепру": нардепа Скороход поймали в Раде за странной перепиской
14 июля 2021 , 22:01Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Карточный Офис"
Нардепа Анну Скороход поймали в Раде за странной перепиской. В сообщениях нардепа говорилось о "разделе Украины по Днепру".
Вероятно, Скороход переписывалась со своим помощником Виктором. Так записано у нее в телефоне.
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Что писала Скороход
Журналисты сфотографировали переписку депутата. Хотя фотографии несколько размыты, отрывки прочитать можно.
В частности, говорилось о "разделе Украины по Днепру". На что другой человек ответил "Украина – это Европа". Также в переписке присутствует нецензурная лексика.
Громкие инциденты со Скороход
- Нардеп в 2019 году попала в скандал. Во время голосования касательно законопроекта №2239-1 нардеп расплакалась, потому что ее правки не захотели рассматривать.
- Затем парламентарий вышла к трибуне и заявила, что против нее оказывается давление со стороны лидеров фракции "Слуга народа".
- После этого Скороход исключили из фракции "Слуга народа".
- Кстати, недавно нардеп пришла на заседание Верховной Рады в белом пиджаке с интересным принтом. На нем изображен украинский парламент, который "разваливается".