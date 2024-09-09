Будет искать Интерпол: прокуроры обратились к ряду стран с запросом об аресте нардепа Дмитрука

Нардепа Артема Дмитрука, который сбежал за границу, подозревают в нападениях на правоохранителя и военного. В понедельник, 9 сентября, Офис Генпрокурора обратился в ряд стран с запросом о его аресте.

Журналисты сообщали, что нардеп Дмитрук якобы незаконно пересек границу с Молдовой, а после – улетел в Италию. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

Смотрите также Бывший нардеп готовил убийство журналиста Гордона, – СБУ

Прокуроры просят задержать и выдать Украине Дмитрука

В Офисе Генпрокурора сообщили, что согласно международным договорам о выдаче правонарушителей, Украина обратилась к ряду стран с просьбой задержать и временно арестовать народного депутата с целью его дальнейшей выдачи.

Кроме того, по согласованию с Офисом Генпрокурора в учеты Генерального секретариата Интерпола внесено ходатайство о публикации Красного оповещения относительно указанного народного депутата Украины,

– добавили там.

Ранее суд избрал Дмитруку меру пресечения в виде содержания под стражей, после этого и была инициирована процедура его розыска, в частности, и международного.

Напомним, что 25 августа нардепу сообщили о подозрении. Известно, что он в Одессе с группой лиц напал на милиционера при исполнении им служебных обязанностей. Нардеп избил его и пытался похитить оружие.

Также, находясь в Киеве, Дмитрук встрял в спор с военным и нанес ему несколько ударов, в частности, по голове. Тогда пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести.