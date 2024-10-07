Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк отметил, что Дмитрук сбежал из Украины из-за дела ГБР об избиении правоохранителя.

Важно Сбежал из Украины перед подозрением: что известно о скандальном нардепе Дмитруке

Издание "Голка" написало, что нардепа-беглеца Дмитрука таки исключат из Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Что известно об исключении Дмитрука из Комитета

В проекте постановления о внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва" говорится о том, чтобы отозвать Артема Геннадьевича Дмитрука – народного депутата Украины, депутатская группа "Восстановление Украины", – с должности члена Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Также в документе говорится об отзыве Андрея Одарченко – народного депутата Украины, фракция политической партии "Слуга народа", с должности члена комитета по вопросам антикоррупционной политики.

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Кстати, Артем Дмитрук сбежал из Украины 29 августа 2024 года перед вручением ему подозрения. Впоследствии писали, что он находится в Лондоне. Государственное бюро расследований объявило Дмитрука в международный розыск.