Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк зауважив, що Дмитрук втік з України через справу ДБР про побиття правоохоронця.

Важливо Втік з України перед підозрою: що відомо про скандального нардепа Дмитрука

Видання "Голка" написало, що нардепа-втікача Дмитрука таки виключать з Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Що відомо про виключення Дмитрука з Комітету

У проєкті постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання" мовиться про те, щоб відкликати Артема Геннадійовича Дмитрука – народного депутата України, депутатська група "Відновлення України", – з посади члена Комітету з питань правоохоронної діяльності.

Також в документі мовиться про відкликання Андрія Одарченка – народного депутата України, фракція політичної партії "Слуга народу" з посади члена комітету з питань антикорупційної політики.

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До речі, Артем Дмитрук втік з України 29 серпня 2024 року перед врученням йому підозри. Згодом писали, що він перебуває в Лондоні.

Державне бюро розслідувань оголосило Дмитрука в міжнародний розшук.