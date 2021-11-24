Нардепа Куницкого оштрафовали на 340 гривен за нарушение ПДД

Полиция вынесла постановление о наложении штрафа на нардепа Александра Куницкого. Его за рулем Porsche Panamera поймали на нарушении правил дорожного движения в Харькове.

Теперь нардеп должен выплатить 340 гривен штрафа. На это у него есть максимум 15 суток.

Важно "Слугу" Куницкого остановили в Харькове из-за нарушений за рулем: видео инцидента

Отметим, что дело против нардепа возбудили по статье о превышении установленных ограничений скорости движения, проезде на запрещающий сигнал регулирования и нарушении других правил дорожного движения. У водителя также есть 10 суток на обжалование постановления с момента получения его копии.

По словам представителя Нацполиции Харьковщины Дмитрия Гайдука, причиной остановки Куницкого стало нарушение им рядности и требований дорожного знака.

Почему на Куницкого не составили постановление на месте

Как сказал Гайдук, чтобы привлечь к ответственности лицо, патрульный полицейский должен провести рассмотрение дела об административном правонарушении и установить все обстоятельства и виновность лица.

Водитель на момент остановки транспортного средства попросил о переносе (разбирательства – 24 канал), потому что хотел воспользоваться юридической помощью – такая процедура есть, ее применяют полицейские в соответствии с законом,

– пояснил Гайдук.

Поэтому, патрульный полицейский удовлетворил ходатайство водителя. Соответственно дело рассмотрели уже в определенное время. Правда, произошло это без представителя водителя, потому что он не появился.

Что известно об инциденте

22 ноября в Харькове патрульные остановили нардепа от "Слуги народа" Александра Куницкого из-за нарушения правил дорожного движения.

Депутат сам обнародовал видео инцидента. Он подписал административный протокол.

Интересно, что Куницкий является действующим членом парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. В тот день он ехал на выездное заседание парламентского комитета, где в частности рассматривали безопасность дорожного движения.