Тепер нардеп має виплатити 340 гривень штрафу. На це у нього є максимум 15 діб.

Важливо "Слугу" Куницького зупинили у Харкові через порушення за кермом: відео інциденту

Зауважимо, що справу проти нардепа порушили за статтею про перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання та порушення інших правил дорожнього руху. У водія також є 10 діб на оскарження постанови з моменту отримання її копії.

За словами речника Нацполіції Харківщини Дмитра Гайдука, причиною зупинки Куницького стало порушення ним рядності та вимог дорожнього знаку.

Чому на Куницького не склали постанову на місці

Як сказав Гайдук, щоб притягнути до відповідальності особу, патрульний поліцейський повинен провести розгляд справи про адміністративне правопорушення і встановити всі обставини та винуватість особи.

Водій на момент зупинки транспортного засобу попросив про перенесення (розгляду – 24 канал), бо хотів скористатися юридичною допомогою – така процедура є, її застосовують поліцейські відповідно до закону,

– пояснив Гайдук.

Тож, патрульний поліцейський задовольнив клопотання водія. Відповідно справу розглянули вже у визначений час. Щоправда, сталося це без представника водія, бо він не з'явився.

Що відомо про інцидент

22 листопада у Харкові патрульні зупинили нардепа від "Слуги народу" Олександра Куницького через порушення правил дорожнього руху.

Депутат сам оприлюднив відео інциденту. Він підписав адміністративний протокол.

Цікаво, що Куницький є чинним членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. Того дня він їхав на виїзне засідання парламентського комітету, де зокрема розглядали безпеку дорожнього руху.