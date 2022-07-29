Нардеп Бакунец опроверг слухи о "повышении зарплаты" народным избранникам

С увеличением размера прожиточного минимума в Кабмин внесли постановление об увеличении зарплат государственных служащих.

Павел Бакунец – народный депутат Украины – объяснил это постановление Кабмина о повышении зарплаты государственных служащих и развенчал слухи. Об этом он рассказал 24 каналу.

Кстати Украинцы хотят, чтобы нардепы зарабатывали на уровне "минималки"

По его словам, эта новость вызвала оживленное обсуждение среди украинцев. Многие это воспринимают так, что, мол, на 5-й месяц войны народные избранники "забыли о военных".

Павел Бакунец Народный депутат Украины, член депутатской группы "Доверие" Это абсолютный нонсенс. Никакого увеличения зарплат народным избранникам не произошло. Постановление касалось тех депутатов, которые не принадлежат ни к одному из комитетов.

Так, он добавил, что это стандартная процедура – ежегодно проходит голосование за постановление, согласно которому идет начисление заработных плат нардепам. Это постановление за 2021 год утратило силу еще в январе 2022 года.

"В феврале продолжалась подготовка к голосованию. Однако этого не произошло, поскольку началась полномасштабная война", – добавил нардеп.

Какая зарплата у депутатов

Что касается самих цифр. В прошлом году средняя зарплата народных депутатов составляла около 30 – 40 тысяч гривен.

В этом году заработная плата была заложена примерно в таком же размере.

"Однако, при отсутствии этого постановления, ее не могли начислять. Из этих денег насчитывали меньшую половину. То есть, народные избранники в течение войны получали зарплату в размере 18 – 20 тысяч гривен", – добавил он.

Новым постановлением же проголосовали за оклады депутатов, не входящих ни в один комитет, еще раз подчеркнул он.

Какая зарплата сейчас у депутатов – нардеп назвал суммы и развенчал слухи: смотрите видео

Зарплаты чиновникам подняли