Джелял защищал свой народ, – Зеленский в годовщину задержания первого заместителя главы Меджлиса

Владимир Зеленский сказал, что Нариман Джелял просто защищал свой народ. А россия задержала его, хотя он не сделал никаких преступных действий.

Соответствующую информацию президент Украины рассказал во время вечернего обращения 4 сентября. Президент заверил, что мы обязательно вернем свободу Крыму.

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Зеленский вспомнил, что Нариман Джелял защищал свой народ

Сегодня (говорится о 4 сентября – 24 канал) – годовщина задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Он не совершал никаких преступлений. Единственное, чем он разозлил оккупантов, – это защита своего народа и своей страны – Украины,

– рассказал президент.

Также Владимир Зеленский рассказал, что еще в 2021 году Нариман Джелял принимал участие в работе Крымской платформы:

он прибыл из Крыма на саммит и рассказал гостям и участникам о том, что реально происходит на полуострове;

он рассказал о репрессиях против всех, кто пытается сохранить свою свободу и свою культуру, а также о деградации жизни в Крыму за время оккупации. Ведь российское присутствие в нашем Крыму превратило его в одно из самых опасных и несвободных мест в Европе.

Владимир Зеленский отметил, что Нариман Джелял хотел сделать все, чтобы изменить это – чтобы вернуть в Крым нормальную жизнь, чтобы вернуть Украину.

Зеленский пообещал, что в Крым вернется украинский флаг

Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей,

– заверил Зеленский.

Добавил, что Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого. Ведь оккупанты уже начали бежать из Крыма.

"Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму, вернем свободу кырымлы (говорится о крымских татарах – 24 канале) и обязательно сделаем Крым одним из лучших, самых комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает", – подытожил Зеленский.

Это месть россии, – в МИД призвали немедленно освободить чиновника Меджлиса и всех украинцев

В украинском МИД напомнили, что именно 4 сентября 2021 года российская оккупационная "администрация" по надуманным обвинениям задержала и продолжает держать за решеткой первого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, а также его братьев Азиза и Асана Ахтемовых.

Считаем задержание Наримана Джеляла и предъявленные ему обвинения местью россии за его участие в саммите Международной Крымской платформы 23 августа 2021 года, а также очередной попыткой сломать дух сопротивления оккупации на полуострове,

– заявили в украинском министерстве.

Там также напомнили, что на 21 сентября оккупанты анонсировали объявление так называемого "приговора" Нариману и братьям Ахтемовым, которым грозит по 15 лет лишения свободы. В ответ на это украинский МИД:

осудил действия россии и вспомнил, что за Женевской конвенцией, как государство-оккупант, она несет ответственность за обеспечение на территории, над которой оно осуществляет фактический контроль, надлежащей среды для жизни;

заявил, что Нариман Джелял не смог принять участие во втором саммите Крымской платформы, но призыв к россии о его немедленном освобождении раздавался в выступлениях делегаций, а также закреплен в совместном заявлении, одобренном по результатам саммита 23 августа 2022 года.

Призываем россию немедленно и безусловно освободить Наримана Джеляла и всех других украинцев, которых она незаконно удерживает как во временно оккупированном Крыму, так и на своей территории,

– сообщило министерство.

Также наш МИД призвал международных партнеров усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на руководство россии, чтобы освободить наших граждан. Украина же продолжит совместную с партнерами борьбу за их свободу, в том числе в рамках Крымской платформы.

Стоит вспомнить, что Нариману Джелялу осенью 2021 года россия выдвинула новое обвинение в контрабанде взрывного устройства.

Перед этим, выступая в суде оккупантов, Джелял заявил, что не верит в российское правосудие.

Арестовали же Наримана Джеляла по так называемому "делу" о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное, где произошел взрыв. Именно из-за этого 4 сентября 2021 года оккупанты задержали 5 человек, среди них был Джелял. Нариман Джелял отрицает какие-либо обвинения в свою сторону.

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