Нариман Джелял впервые после освобождения из плена встретился с семьей: щемящие фото

В Украину 28 июня вернулись из плена 10 гражданских, среди которых был заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял. И вот через неделю после освобождения он смог встретиться со своей семьей.

Встреча прошла в Киеве. Щемящие фото воссоединения семьи показали в сети в субботу, 6 июля.

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Нариман Джелял встретился с женой и четырьмя детьми

На кадрах видно, как жена и четверо детей Джеляла после долгой разлуки наконец счастливы вместе. К слову, о том, что его семья покинула Крым и и отправилась в Киев, стало известно накануне.

Добавим, что в плену Нариману Джелялу угрожали расправой ему и его родным. Россияне заставляли его сидеть почти сутки с мешком на голове и применяли к нему психологическое насилие.

Сам Нариман Джелял рассказывал, что вообще не верил в свое возвращение домой.

"Они прилетели на вертолете с места обмена. И Нариман сказал нам вчера, что он уже окончательно поверил, что он уже на свободе, когда еще был в их руках, но увидел, как идут его забирать украинские спецназовцы. Он говорит, что увидел форму, увидел крепких ребят и понял: нас теперь уже не отдадут", – пересказывал слова Джеляла председатель Меджлиса Чубаров.

Нариман Джелял впервые после плена встретился с семьей / Фото QIRIM.New