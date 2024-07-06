Зустріч пройшла у Києві. Щемливі фото возз'єднання сім'ї показали у мережі в суботу, 6 липня.

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Наріман Джелял зустрівся із дружиною та чотирма дітьми

На кадрах видно, як дружина та четверо дітей Джеляла після довгої розлуки нарешті щасливі разом. До слова, про те, що його родина покинула Крим та вирушила до Києва, стало відомо напередодні.

Додамо, що у полоні Наріману Джелялу погрожували розправою йому та його рідним. Росіяни змушували його сидіти майже добу з мішком на голові і застосовували до нього психологічне насилля.

Сам Наріман Джелял розповідав, що взагалі не вірив у своє повернення додому.

"Вони прилетіли на вертольоті з місця обміну. І Наріман сказав нам учора, що він уже остаточно повірив, що він уже на свободі, коли ще був у їхніх руках, але побачив, як ідуть його забирати українські спецпризначенці. Він каже, що побачив форму, побачив кремезних хлопців і зрозумів: нас тепер уже не віддадуть", – переповідав слова Джеляла голова Меджлісу Чубаров.

Наріман Джелял вперше після полону зустрівся із сім'єю / Фото QIRIM.New