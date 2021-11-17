Наряду с Эритреей и КНДР: США внесли в Россию в список стран, нарушающих свободу вероисповедания

Госдеп США создал "черный список" стран, где нарушают права граждан на свободу вероисповедания. Теперь в перечень попала и Россия.

Всего в перечне 10 стран, 2 террористические организации. Еще 4 страны попали в специальный список, который предусматривает наблюдение за нарушением свободы вероисповедания.

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Кто попал в список

В список стран, нарушение религиозных свобод в которых вызывает беспокойство в США, вошли:

Россия;

Мьянма;

Китай;

Эритрея;

Иран;

Северная Корея;

Пакистан;

Саудовская Аравия;

Таджикистан;

Туркменистан.

В список попали террористические организации "Исламское государство" и "Талибан".

Алжир, Никарагуа, Коморские острова и Куба попали в другой список – страны, в которых будут проверять нарушения свободы вероисповедания.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, нарушения свободы вероисповедания глубоко укоренились в некоторых странах, поэтому требуют внимания международного сообщества.

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