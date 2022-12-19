Стоят на защите Украины и Европы: Зеленский и украинцы получили премию Карла Великого

Президент Владимир Зеленский и украинский народ отмечены ежегодной европейской премией имени Карла Великого за 2023 год. Глава государства и украинцы получили премию по защите европейских ценностей.

В сообщении говорится, что украинский народ стал жертвой неописуемо жестокой российской агрессивной войны, противоречащей международному праву.

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Зеленский смог сплотить вокруг Украины свободный мир

"Украинский народ во главе со своим президентом Владимиром Зеленским защищает не только суверенитет своей страны и жизни своих граждан, а также Европу и европейские ценности", – отмечают организаторы премии.

Отмечается, что Зеленский смог сплотить вокруг Украины свободный мир, он является "мотиватором, коммуникатором, мотором и соединительным звеном между Украиной и большой фалангой сторонников", а также дипломатом и может быть красноречивым критиком.

Зеленский проявляет мужество, лидерство, тактическое чутье и демонстрирует новый, четкий и недвусмысленный политический стиль.

– сказано в пресс-релизе.

По мнению организаторов премии, Зеленский "является опорой и примером для подражания своему народу", он выступает против безнадежности и отчаяния, за обеспечение ежедневных потребностей, за жизненно необходимое оборонное оборудование и за уверенность, за свободную, независимую и суверенную Украину, которая является частью европейской семье народов.



Народ Украины и Зеленский отмечены премией Карла Великого / Фото Karlspreis

Они считают, что Зеленский "дает Украине, а также ЕС силы верить в этот идеал", поэтому является примером для подражания и для европейцев.

Присуждая премию Карла Великого в 2023 году, Совет директоров Общества по ее присуждению подчеркивает, что Украина является частью Европы, а ее народ и представители власти во главе с Зеленским представляют и отстаивают европейские ценности, а потому заслуживают поощрения скорейших переговоров о вступлении в Евросоюз.

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