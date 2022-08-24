Турки "зашили" байрактары в вышиванку: "птички" уже готовятся к отправке – первые фото

24 августа 2022 , 16:33
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Сергей Притула

Компания Baykar, производящая беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, "одела" три "Народных Байрактора" в вышитую рубашку – украсила крылья птички вышитыми мотивами.

"Народные Байрактары" нарядили в вышиванки

Об этом сообщил волонтер, руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула. По его словам, турецкие друзья таким образом сделали украинцам приятный подарок ко Дню Независимости.

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Люди, вы это сделали! Это вы купили! Это благодаря вам мы имеем и три "Байрактара", и спутник, и доступ к базе данных всего созвездия! Это вы приближаете нашу победу! Держимся вместе! Доверяем друг другу! Храним друг друга! Любим друг друга! Выбрасываем на помойку тех, кто разносит измену! С Днем Независимости, родные!,
– написал Притула.


"Птички" теперь имеют красивые вышитые орнаменты / Фото телеграм Сергея Притулы


Турецкие друзья приятно удивили ко Дню Независимости / Фото телеграм Сергея Притулы

Также в компании сдержали свое слово и идентифицировали эти борта как "Народный Байрактар".


На крыльях беспилотников отмечено, что это "народные Байрактары" / Фото телеграм Сергея Притулы

Сергей Притула отметил, что уже скоро "птички прилетят в Украину и будут помогать освобождать нашу землю от нечисти".

"Искреннее спасибо всем, кто своей копейкой сделал это возможным. Искреннее спасибо компании Baykar!", – добавил ведущий.


Три птички уже готовы лететь в Украину и уничтожать врагов / Фото телеграм Сергея Притулы

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Автор: Анастасія Лукашевська