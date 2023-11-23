"Живут на эти деньги": у народных депутатов вырастут зарплаты с нового года

В 2024 году заработная плата народных депутатов вырастет. Заметим, что ранее народные избранники высказались против "заморозки" оплаты своей работы. Мол, они "живут на эти деньги".

Детальнее о повышении заработной платы для народных депутатов рассказала председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа в интервью. Она объяснила, почему народные избранники будут получать больше денег.

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Повышение зарплат происходит автоматически

Зарплаты депутатов увеличиваются автоматически, потому что они привязаны к прожиточному минимуму. Я лично подавала правку о том, чтобы заморозить все выплаты народным депутатам на уровне 2023 года. Потому что это справедливо, и, соответственно, не пришлось бы увеличивать фонд на оплату труда нардепов,

– отметила она.

По словам Подласой, говорится о программе "Воплощение законотворческой деятельности Верховной Рады". Правда, народные депутаты соответствующую идею не поддержали. Она добавила, что во всех партиях, кроме "ОПЗЖ, у которых "дворцы золотые", были люди, которые говорили, что живут на зарплату. И что у них отсутствует финансовая подушка безопасности.

Заметим, что с нового года вырастет минимальная заработная плата. Причем будут поднимать ее несколько раз.

Какой будет "минималка" в 2024 году

Так, с 1 января 2024 года минимальная заработная плата вырастет до 7,1 тысячи. А уже весной, с 1 апреля, ее повысят снова до 8 тысяч гривен.

С 2022 года размер минимальной заработной платы в Украине не изменялся. В настоящее время он составляет 6700 гривен.

В то же время следует понимать, что повышение минимальной заработной платы не повлияет на всех. По словам экономиста Ярослава Жалило, больше вырастут те заработные платы, которые близки к минимальной. А меньшей долей растут более высокие зарплаты, ведь здесь есть ограничения способности их платить.

Добавим, что в пояснительной записке к проекту бюджета на 2024 год говорится, что среднемесячная заработная плата возрастет как в номинальном, так и реальном измерении. И станет она больше на 6%.