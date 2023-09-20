Помог уничтожить "Минск" и "Ростов: в ГУР рассказали о работе "Народного спутника" за год

"Народный спутник" ICEYE помог украинским воинам нанести удары по российскому десантному кораблю и подводной лодке в Севастопольской бухте.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В частности, там напомнили, что год назад, 20 сентября 2022 года, волонтеры передали для разведчиков космический аппарат ICEYE!

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За этот год "народный спутник" принес множество пользы в нашей борьбе за свободу – его возможности позволяют нам ежедневно получать критически важные для боевых операций разведывательные данные и сжигать тонны вражеской смертоносной техники!

– отметили разведчики.

В частности, ICEYE сыграл очень важную роль в атаке на Севастопольскую бухту 13 сентября 2023 года, когда были уничтожены российский десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

""Народный спутник" продолжает работать в интересах военной разведки и украинского народа!" – резюмировали разведчики.



Аэродром в Рязанской области, снимок со спутника / Фото ГУР МО

Позиции враждебной ПВО в России, снимок со спутника / Фото ГУР МО

Главное об атаке на Севастополь

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла серия громких взрывов. Так называемая оккупационная "власть" заявила об атаке на морской завод имени Орджоникидзе, где ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Украинская разведка подтвердила удары в Крыму и сообщила, что в результате атаки была повреждена дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

. 18 августа 2022 Фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 миллионов гривен. Благодаря спутнику Вооруженные силы Украины получили доступ к высококачественным снимкам для планирования операций. Заметим, что деньги сначала собирали на "Байракторы", но компания-производитель "Baykar" заявила, что предоставит беспилотники бесплатно. Напомним, что нужную сумму удалось собрать всего за 3 дня.