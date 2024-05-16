Боевые действия там стабилизировались: военный эксперт очертил замысел россиян по Харьковщине

Оккупанты продолжают атаковать на Харьковщине. Но ситуацию там уже более-менее удалось стабилизировать. Значительных продвижений у захватчиков нет.

Об этом 24 Каналу рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что враг перебросил около 30 тысяч оккупантов на Харьковское направление. Сейчас они пытаются "сковать" украинские резервы.

Смотрите также Курс на долгую войну и баланс между "башнями Кремля": для чего Путину Белоусов и что будет с Шойгу

Оккупанты зашли на относительно небольшое расстояние за украинской границей. Речь идет об участке 2 – 3 – 5 километров.

Эти действия не похожи на какой-то грандиозный прорыв. Их задача – оттянуть на Харьковщину максимальное количество украинских резервов. Пехоту, артиллерию и другие подразделения. Мы видим, что боевые действия сейчас стабилизировались. Враг дальше не продвигается. Конечно, есть у них какие-то тактические успехи на сотни метров. Но большого продвижения не видим. Можно говорить о стабилизации,

– сказал Нарожный.

Сейчас врагу важно захватить именно Часов Яр Донецкой области. Это даст ему возможность приблизиться к агломерации Славянск – Краматорск. Также откроет возможность идти в направлении Покровска.

Чего ожидать от лета 2024 года

Как отметил Нарожный, мы видим начало весенне-летней кампании оккупантов. К сожалению, сейчас Украина здесь может находиться только в глухой обороне. Это произошло из-за двух факторов.

Прежде всего новый закон о мобилизации приняли достаточно поздно. Он начинает действовать только 18 мая. Пока люди пойдут на обучение и попадут на фронт, то будет уже сентябрь.

Еще один фактор – затягивание военной помощи от США. Там наконец начали выделять нужное вооружение. Но все равно логистика занимает определенное время. А Украина уже имеет проблемы, в частности, с теми же системами ПВО и ракетами к ним.

Ситуация на фронте: кратко