Боевые действия там стабилизировались: военный эксперт очертил замысел россиян по Харьковщине
Оккупанты продолжают атаковать на Харьковщине. Но ситуацию там уже более-менее удалось стабилизировать. Значительных продвижений у захватчиков нет.
Об этом 24 Каналу рассказал основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный, заметив, что враг перебросил около 30 тысяч оккупантов на Харьковское направление. Сейчас они пытаются "сковать" украинские резервы.
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Оккупанты зашли на относительно небольшое расстояние за украинской границей. Речь идет об участке 2 – 3 – 5 километров.
Эти действия не похожи на какой-то грандиозный прорыв. Их задача – оттянуть на Харьковщину максимальное количество украинских резервов. Пехоту, артиллерию и другие подразделения. Мы видим, что боевые действия сейчас стабилизировались. Враг дальше не продвигается. Конечно, есть у них какие-то тактические успехи на сотни метров. Но большого продвижения не видим. Можно говорить о стабилизации,
– сказал Нарожный.
Сейчас врагу важно захватить именно Часов Яр Донецкой области. Это даст ему возможность приблизиться к агломерации Славянск – Краматорск. Также откроет возможность идти в направлении Покровска.
Чего ожидать от лета 2024 года
Как отметил Нарожный, мы видим начало весенне-летней кампании оккупантов. К сожалению, сейчас Украина здесь может находиться только в глухой обороне. Это произошло из-за двух факторов.
Прежде всего новый закон о мобилизации приняли достаточно поздно. Он начинает действовать только 18 мая. Пока люди пойдут на обучение и попадут на фронт, то будет уже сентябрь.
Еще один фактор – затягивание военной помощи от США. Там наконец начали выделять нужное вооружение. Но все равно логистика занимает определенное время. А Украина уже имеет проблемы, в частности, с теми же системами ПВО и ракетами к ним.
Ситуация на фронте: кратко
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла более 488 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 7529 танков, 14538 боевых бронированных машин, 12565 артиллерийских систем, 1070 РСЗО, 798 средств ПВО и т.п.
- Президент Владимир Зеленский в обращении 15 мая заявил, что подразделения Сил обороны смогли частично стабилизировать ситуацию на Харьковщине.
- Местная жительница рассказала, какая сейчас ситуация в Волчанске. Оккупанты постоянно обстреливают город.