Нарушает принципы, – генсек ООН отреагировал на признание боевиков

Генсек ООН также отреагировал на признание Россией боевиков на Донбассе. По его словам, Кремль нарушил Устав организации.

Антониу Гуттариш подчеркнул, что действия Кремля нарушают территориальную целостность Украины. Генсек ООН призвал к диалогу.

Заметьте Совбез ООН соберется на экстренное заседание по Украине через несколько часов

ООН поддерживает Украину

Антониу Гуттариш отметил, что ООН поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Поэтому генсек призывает все стороны конфликта к диалогу. Кроме того, он подчеркнул, что сейчас необходимо воздержаться от действий и заявлений, которые могут спровоцировать эскалацию.

Генеральный секретарь считает решение России нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не отвечающим принципам Устава Организации Объединенных Наций,

– подчеркнул Гуттариш.

Путин признал боевиков: главное

21 февраля глава Кремля объявил о признании "независимости" квазиреспублик на временно оккупированной территории Украины.

После этого он подписал документы – постановления о признании и "договоры о дружбе" с главарями боевиков.

После этого Путин отдал приказ ввести российские войска на территорию псевдореспублик для "соблюдения мира".

Признав боевиков Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.