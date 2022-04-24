Нарушают Женевскую конвенцию: Россия удерживает украинских военнопленных в тюрьмах

Российские убийцы не перепрофилировали тюрьмы в лагеря для военнопленных украинцев. Оккупанты таким образом нарушают Женевские конвенции.

Об этом 24 апреля сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что военнопленные Вооруженных Сил Украины содержатся в колониях общего режима Ростовской области.

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"Для этого оккупанты расселили сразу 2 пенитенциарных учреждения на Юге России: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском близ российско-украинской границы", – написала Денисова.

Охраняют заключенные

По словам омбудманки, полтора месяца назад оккупанты выселили узников в колонию №10 Ростова-на-Дону. Там они вынуждены спать в 3 смены. В тюрьмы в Каменске-Шахтинском и Зверевом теперь завозят украинских защитников.

Их охраняют сотрудники федеральной службы исполнения наказаний России и заключенные, оставленные на подсобных работах,

– сказала Денисова.

Она подчеркнула, что военнопленные должны находиться в лагерях в безопасных местах. Условия должны быть благоприятными. Денисова добавила, что ООН должна расследовать нарушения прав человека во время войны.

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