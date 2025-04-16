Россия нарушила "энергетическое перемирие" 30 раз, несколько из которых за последние сутки, – МИД

Несмотря на договоренности Россия продолжает нарушать "энергетическое перемирие". Несколько случаев было зафиксировано во время последних обстрелов.

В целом враг уже более 30 раз нарушил соглашение о прекращении огня в энергетике. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг спикера МИД Украины Георгия Тихого в среду, 16 апреля.

Смотрите также На энергообъекте Запорожской области возникла масштабная авария: что стало причиной

Партнерам известно о нарушении перемирия Россией

Представитель МИД рассказал, что только за последние сутки российская армия нанесла разрушения 3 энергетическим объектам в нескольких областях Украины.

Под прицелом врага были трансформаторы в Николаевской области и в окрестностях Херсона, также он повредил линию электропередач в Полтавской области.

Все это считается нарушениями юридического перемирия. Мы эту информацию доносим до наших партнеров,

– отметил Георгий Тихий.

Напомним, что ночью 16 апреля из-за атаку "Шахедами" в Решетиловской общине, что на Полтавщине, без света остались два населенных пункта. К счастью, обошлось без пострадавших.